Sabaneta le mete más de 4.000 millones a mitigar el riesgo y reconstruir vías en la I.E Adelaida Correa Estrada

En un esfuerzo por garantizar la seguridad de la comunidad educativa y los habitantes de Sabaneta, la administración municipal, bajo el liderazgo del alcalde Alder Cruz, ha ejecutado un proyecto de obras de mitigación y reconstrucción vial con una inversión que supera los $4.200 millones de pesos. El proyecto, realizado en tiempo récord, busca dar una solución definitiva a la calamidad pública generada por el desprendimiento de la calzada en el sector de la I.E. Adelaida Correa Estrada.

El alcalde Alder Cruz, en el acto de culminación de las obras, enfatizó la importancia de la intervención. “Durante muchos años, la comunidad estudiantil de esta institución fue testigo del deterioro, que no solo ponía en riesgo los vehículos que transitaban, sino también los peatones. No podíamos ser indiferentes. Tomamos acciones inmediatas y realizamos las obras necesarias para resolver de fondo esta problemática», afirmó el mandatario, añadiendo que la inversión busca devolver a la comunidad un entorno seguro y en óptimas condiciones.

Una Solución de Ingeniería Completa y Estratégica

La inversión de más de $4.200 millones de pesos se refleja en una intervención técnica y completa que abarcó varios frentes, demostrando una solución estratégica y definitiva. Las obras incluyeron:

Construcción de un muro pantalla en pilas y anclajes: Una solución de ingeniería principal para contener el terreno y prevenir futuros desprendimientos.

Reconstrucción de andén e instalación de pasamanos: Se recuperó el espacio peatonal con accesibilidad y elementos de protección.

Reconstrucción de un tramo de red de aguas lluvias: Una mejora vital para optimizar el drenaje y prevenir afectaciones por escorrentía.

Reconstrucción total de la vía: Una renovación completa de la calzada para una superficie de tránsito en perfecto estado.

Paisajismo y obras comunitarias: Para la integración estética y el disfrute del espacio público por parte de la comunidad educativa y los vecinos.

Con la finalización de este proyecto, la Administración municipal de Sabaneta reafirma su compromiso con la construcción de una infraestructura moderna, segura y digna de una ciudad de primer nivel.

