Resumen: Autoridades desmantelaron en Medellín y Bello una red de trata con conexiones en Europa. Hay cinco capturados y 48 víctimas identificadas.

Cayeron en Medellín: red de trata enviaba mujeres a Europa con falsas promesas

Un duro golpe contra la trata de personas se dio en Medellín y Bello, donde las autoridades lograron capturar a cinco presuntos integrantes de una organización criminal transnacional que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en Europa.

La investigación, que tardó nueve meses, permitió establecer que el grupo tenía conexiones en Austria, Alemania y Suiza.

Según la Policía Nacional, la estructura se encargaba de reclutar mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad, contactándolas mediante redes sociales o a través de conocidos, con el señuelo de supuestas ofertas laborales en el extranjero.

Una vez en Europa, las víctimas eran sometidas a un mecanismo de control basado en una deuda ficticia de más de $40.000 euros, lo que las obligaba a ejercer la prostitución en condiciones de explotación.

Algunas incluso fueron forzadas al consumo de drogas como parte de la manipulación ejercida por los criminales.

Los detenidos, identificados como Daniela, Weimar, Carlos, Nelson y Jorge Elkin, están a la espera de procesos de extradición. INTERPOL había emitido notificaciones rojas en su contra por delitos relacionados con trata y explotación sexual.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana Beltrán, aseguró que hasta el momento han sido identificadas al menos 48 mujeres víctimas en Alemania, Austria y Suiza, lo que revela la magnitud de este flagelo.

