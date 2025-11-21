Resumen: Sabaneta alcanzó el primer lugar en competitividad en Antioquia según el IMCA, destacándose en pilares como instituciones, innovación y dinamismo empresarial. Este resultado se suma a sus recientes logros en educación, gestión financiera y modernización tecnológica, impulsados por el Plan de Desarrollo 2024–2027. Con inversiones en infraestructura, conectividad y proyectos estratégicos, el municipio fortalece su crecimiento y mantiene un entorno favorable para el desarrollo económico y social.

¡Sabaneta imparable! El municipio lidera la competitividad en Antioquia y se consolida como la ciudad más segura del país

Sabaneta volvió a destacarse como referente del desarrollo local en Colombia tras posicionarse como el municipio más competitivo de Antioquia en la más reciente medición del Índice Municipal de Competitividad para Antioquia (IMCA), un resultado que ratifica su avance sostenido en seguridad, calidad institucional, emprendimiento y modernización tecnológica.

El indicador —construido desde 2019 por Davivienda, la Gobernación de Antioquia, Comfenalco y la Universidad de Antioquia a través del Grupo de Macroeconomía Aplicada— evalúa el desempeño de los territorios con base en 65 variables agrupadas en 11 pilares, que van desde instituciones y mercado laboral hasta innovación, salud, infraestructura y tecnología.

Más que un listado, el IMCA se ha convertido en una herramienta clave para guiar decisiones públicas y diseñar estrategias que impulsen la productividad de los municipios.

Un liderazgo respaldado por resultados integrales

El buen desempeño de Sabaneta en esta medición se suma a otros logros recientes que consolidan su reputación como una de las ciudades mejor gestionadas del país. El municipio registra la menor deserción escolar de Colombia, cuenta con uno de los mejores resultados nacionales en el Índice de Desempeño Institucional, y su solidez financiera fue ratificada con la calificación Triple A otorgada por Value & Risk Rating, que destaca la adecuada relación con la banca y la estabilidad fiscal.

Estos avances responden a los lineamientos del Plan de Desarrollo “Sabaneta, una ciudad al siguiente nivel 2024–2027”, en el que la seguridad se estableció como eje transversal.

Esto le podría interesar: ¡Qué dolor! Camión lleno de electrodomésticos nuevos se volcó en la loma de San José, en Sabaneta

La estrategia ha tenido efectos visibles: hoy Sabaneta es considerada la ciudad más segura de Colombia, un factor determinante para atraer inversión, fortalecer el comercio local y estimular la llegada de nuevos proyectos estratégicos, entre ellos el Arena Primavera, proyectado como uno de los recintos para eventos más importantes del país.

Foto: Cortesía. Foto: Cortesía.

Desempeños destacados en el IMCA

En la más reciente medición, Sabaneta sobresalió en varios pilares fundamentales:

• Instituciones – 1.° lugar: alto desempeño del sector público y avances significativos en gobierno abierto.

• Dinamismo de los negocios – 1.° lugar: liderazgo en cultura emprendedora.

• Mercado de bienes – 2.° lugar: resultados sobresalientes en competencia interna, densidad empresarial y participación de mediana y gran empresa.

• Innovación – 1.° lugar: el municipio registra más patentes y marcas por cada 100.000 habitantes.

• Tamaño de mercado – 2.° lugar: ingresos promedio que impulsan una demanda interna sólida.

• Capacidades – 2.° lugar: niveles educativos altos, baja deserción escolar y buen desempeño en pruebas SABER 11.

• Adopción TIC – 4.° lugar: apuesta continua por la transformación digital.

• Infraestructura – 5.° lugar: buenos resultados en servicios públicos y equipamientos.

Tecnología y obras que impulsan el desarrollo

El crecimiento de Sabaneta no solo se mide en cifras: también se refleja en obras y servicios. El municipio ha avanzado en infraestructura vial, deportiva y de espacio público, acompañadas de iniciativas que fortalecen el ecosistema productivo.

En materia tecnológica, cuenta con una red de fibra óptica con acceso gratuito en zonas urbanas y rurales, lo que facilita la conectividad y reduce brechas digitales. Además, puso en marcha Sabaneta App, una aplicación diseñada para agilizar trámites, acercar los servicios institucionales a la comunidad y facilitar la interacción con empresarios y comerciantes.

Un modelo de gestión que apuesta por el bienestar

Los resultados del IMCA confirman que Sabaneta ha logrado consolidar una gestión pública enfocada en la seguridad, la competitividad y la calidad de vida. Con un entorno económico favorable, avances tecnológicos, instituciones sólidas y un sector productivo en expansión, el municipio se proyecta como uno de los territorios más atractivos y con mayor potencial de crecimiento en Colombia.