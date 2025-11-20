Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un camión que transportaba electrodomésticos nuevos se volcó en la Loma de San José, Sabaneta, en la tarde de este jueves. Se presume que el accidente ocurrió cuando el conductor perdió el control debido a que el pavimento estaba mojado. El conductor resultó ileso, y las autoridades de tránsito atienden la situación.

¡Qué dolor! Camión lleno de electrodomésticos nuevos se volcó en la loma de San José, en Sabaneta

Hace pocos minutos se presentó, nuevamente, un accidente en la loma de San José, en Sabaneta. Esta vez se volcó un camión.

Según pudo conocer Minuto30, los hechos se presentaron antes de las 3 de la tarde de este jueves, 20 de noviembre, sobre la calle 77 sur.

Al parecer, el conductor del camión venía bajando la loma y como el piso estaba mojado, comenzó a perder el control hasta que terminó volcado. Por fortuna el conductor está ileso.

El vehículo transportaba electrodomésticos nuevos y al parecer estaría cubriendo una ruta de entrega. Se desconoce el estado de los mismos.

En el momento está el tránsito, y no se presenta mayor congestión vehicular.

En desarrollo.