Sabaneta fortalece su red hospitalaria: Hospital Venancio Díaz Díaz estrena moderna sala de urgencias

En un paso decisivo para la salud pública del Valle de Aburrá, la Administración Municipal y la gerencia del Hospital Venancio Díaz Díaz entregaron oficialmente la renovación total de su sala de urgencias. La intervención no solo moderniza la infraestructura física, sino que redefine el modelo de atención hacia uno más humano y especializado.

La transformación es integral: el servicio pasó de contar con 12 camas a 17 de última generación, un incremento que busca reducir drásticamente los tiempos de espera y descongestionar uno de los puntos más críticos del centro asistencial.

Especialización: La clave de la nueva urgencia

Más allá del aumento en la capacidad instalada, la renovación destaca por la creación de áreas específicas según la patología del paciente, lo que permite un manejo clínico más seguro y eficiente:

Ruta Materno-Infantil: Se implementaron salas especializadas para la atención de partos y, pensando en los más pequeños, se construyeron baños exclusivos para la población pediátrica.

Aislamiento y Control de Infecciones: El hospital ahora cuenta con zonas dedicadas exclusivamente al manejo de Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) y Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), una medida técnica esencial para evitar contagios cruzados dentro de la sala.

Dotación 100% Nueva: Desde el mobiliario hasta los equipos médicos, el 100% de los elementos de la sala son nuevos, garantizando un entorno higiénico y funcional tanto para pacientes como para el personal de salud.

Compromiso con la humanización

Durante la entrega, las autoridades locales enfatizaron que esta obra es parte de un plan mayor de inversión en bienestar. La transformación de la salud en Sabaneta es una realidad. Buscamos que cada recurso se traduzca en una atención digna para los sabaneteños”, señalaron voceros de la Alcaldía.

Con estas mejoras, el Venancio Díaz Díaz se posiciona como un referente en atención de urgencias de baja y mediana complejidad, elevando los estándares de calidad de vida en el municipio más pequeño de Colombia.

