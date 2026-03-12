Resumen: La senadora Paloma Valencia ha sacudido el tablero político al confirmar al exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2026, consolidando una alianza que busca fusionar la "mano firme" del uribismo con el rigor técnico y la independencia del exconcejal. Esta unión estratégica, sellada tras el éxito de ambos en la consulta de la derecha, apuesta por atraer al voto urbano y moderado mediante un discurso centrado en la toma de decisiones basadas en datos y una visión evolucionada de las instituciones de paz, posicionándose como una de las duplas más competitivas frente a las opciones de centro y de izquierda.

Lo que comenzó como una serie de condiciones audaces se convirtió hoy en la alianza política más comentada del año. La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, confirmó que el exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, la acompañará como su fórmula vicepresidencial en el tarjetón de mayo.

Tras intensas jornadas de negociación que pusieron a prueba la cohesión de la “Gran Consulta por Colombia”, la dupla logró unificar posturas. Valencia, ganadora de la consulta con más de 3.2 millones de votos, cedió en espacios de diálogo técnico, mientras que Oviedo, quien sorprendió con 1.2 millones de sufragios, aceptó el reto de aportar el rigor de la evidencia a las banderas de orden y seguridad del uribismo.

Le puede interesar: Cayó ‘Sebas’, presunto cabecilla de ‘Los Pumas’, banda dedicada al robo de carros en Bogotá

Con esta oficialización, el mapa político queda servido para la primera vuelta. La unión Valencia-Oviedo se posiciona como el bloque a batir para figuras como Sergio Fajardo y Claudia López, quienes también buscan el favor del electorado de centro-derecha y de las grandes ciudades.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como su fórmula a la Vicepresidencia