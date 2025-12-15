Menú Últimas noticias
    Fotos

    ¡Sabaneta estrena parque automotor! Nueva flota y dotación vehicular fortalecen la movilidad y atención médica en el municipio

    La inversión supera los 1.500 millones de pesos y permitirá mejorar el control vial y la respuesta en emergencias del municipio

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Sabaneta estrena parque automotor! Nueva flota y dotación vehicular fortalecen la movilidad y atención médica en el municipio
    Foto: Cortesía.
    ¡Sabaneta estrena parque automotor! Nueva flota y dotación vehicular fortalecen la movilidad y atención médica en el municipio

    Resumen: Durante la jornada de Rendición de Cuentas, Sabaneta estrenó un parque automotor que incluye vehículos para tránsito, una ambulancia y una camioneta 4x4. La nueva flota busca reforzar la movilidad, optimizar la respuesta ante emergencias y mejorar la atención médica en el municipio, resultado de la gestión y la inversión en servicios esenciales.

    La Alcaldía de Sabaneta anunció la entrega oficial de un nuevo parque automotor para fortalecer la movilidad y la atención en salud del municipio, durante la jornada de Rendición de Cuentas realizada el pasado 11 de diciembre. La dotación incluye vehículos para los agentes de tránsito, así como una ambulancia y una camioneta 4×4 destinadas al Hospital Venancio Díaz Díaz, con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias y optimizar los servicios a la comunidad.

    ¡Sabaneta estrena parque automotor! Nueva flota y dotación vehicular fortalecen la movilidad y atención médica en el municipio

    Foto: Cortesía.

    El evento estuvo encabezado por el alcalde Alder Cruz, quien destacó que estas entregas reflejan una gestión enfocada en resultados concretos y en el uso responsable de los recursos públicos. Según explicó el mandatario, las nuevas dotaciones son fruto tanto de la ejecución eficiente del presupuesto municipal como de la capacidad de gestión para obtener recursos de nivel departamental y metropolitano.

    ¡Sabaneta estrena parque automotor! Nueva flota y dotación vehicular fortalecen la movilidad y atención médica en el municipio

    Foto: Cortesía.

    En el componente de movilidad, la Secretaría de Movilidad recibió un parque automotor cuya inversión supera los 1.000 millones de pesos, financiados con recursos propios del municipio. Esta inversión permitirá reforzar las labores de control y regulación vial, además de contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad en las vías de Sabaneta, uno de los ejes priorizados por la administración local.

    ¡Sabaneta estrena parque automotor! Nueva flota y dotación vehicular fortalecen la movilidad y atención médica en el municipio

    Foto: Cortesía.

    Por su parte, el sector salud fue fortalecido con la incorporación de una nueva ambulancia y una camioneta 4×4 para el Hospital Venancio Díaz Díaz. Estas adquisiciones, que representan una inversión superior a los 500 millones de pesos, ampliarán la capacidad operativa del centro asistencial y facilitarán el acceso a la atención médica, especialmente en situaciones que requieren traslados oportunos o desplazamientos en condiciones complejas.

    ¡Sabaneta estrena parque automotor! Nueva flota y dotación vehicular fortalecen la movilidad y atención médica en el municipio

    Foto: Cortesía.

    Con la entrega de estos vehículos, se busca fortalecer los servicios esenciales y mejorar la movilidad y la atención médica en el municipio, contribuyendo a una ciudad más organizada, segura y con mejores condiciones para sus habitantes.

    ¡Sabaneta estrena parque automotor! Nueva flota y dotación vehicular fortalecen la movilidad y atención médica en el municipio

    Foto: Cortesía.

    ¡Sabaneta estrena parque automotor! Nueva flota y dotación vehicular fortalecen la movilidad y atención médica en el municipio

    Foto: Cortesía.

    ¡Sabaneta estrena parque automotor! Nueva flota y dotación vehicular fortalecen la movilidad y atención médica en el municipio

    Foto: Cortesía.


