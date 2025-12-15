Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Más jóvenes de Medellín se forman en tecnología para transformar su futuro

Un total de 100 jóvenes de Medellín culminaron con éxito su proceso de formación en el programa Jóvenes CreaTIvos 2025, una iniciativa de la Alcaldía de Medellín orientada a fortalecer la creatividad, el desarrollo de habilidades digitales y las competencias necesarias para afrontar los retos del mundo actual.

El evento de clausura se llevó a cabo en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial (C4TA), donde se reunieron estudiantes, docentes, aliados institucionales y comunidad educativa para conocer los resultados de este proceso formativo enfocado en innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico.

Los beneficiarios del programa son estudiantes de grados 10° y 11° de diferentes instituciones educativas oficiales de la ciudad, quienes participaron en actividades académicas diseñadas para potenciar sus capacidades técnicas, creativas y socioemocionales, con miras a la autosuficiencia económica y la construcción de proyectos de vida sostenibles.

“Este año, 100 estudiantes culminaron su formación en cinco módulos: aprendizaje efectivo, habilidades esenciales del ser, emprendimiento, inteligencia artificial y desarrollo de software. Esta iniciativa impulsa trayectorias de vida sostenible, demostrando que con el acompañamiento y las oportunidades, Medellín transforma vidas”, explicó la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo.

El proceso formativo estuvo estructurado en tres grandes módulos: habilidades esenciales, emprendimiento y desarrollo de software, complementados con orientación vocacional y acompañamiento integral.

Además, los jóvenes participaron en espacios de reflexión enfocados en el fortalecimiento de habilidades socioemocionales, fundamentales para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Las autoridades destacaron que el programa Jóvenes CreaTIvos hace parte de la apuesta por las Escuelas Inteligentes, una estrategia que busca cerrar brechas educativas y acercar a los jóvenes a sectores de alta demanda como la tecnología, la innovación y el emprendimiento.

