Sabaneta encendió oficialmente la Navidad con un show familiar y un alumbrado para disfrutar hasta enero de 2026

    Bajo el lema “La magia de nuestra tradición, enciende cada corazón”, la Administración Municipal convocó a cientos de familias sabaneteñas y visitantes que se dieron cita el viernes 28 de noviembre para acompañar el show de apertura “La Navidad de Doña Luz”, una puesta en escena pensada para niñas, niños, jóvenes, personas mayores y turistas.

    El espectáculo combinó personajes, narrativa navideña y mensajes de esperanza, preparando el ambiente para uno de los momentos más esperados de la noche: el conteo regresivo y el encendido del alumbrado navideño, que iluminó el parque y su entorno, marcando de manera oficial el inicio de la agenda decembrina en la ciudad.

    En su intervención, el alcalde Alder Cruz, destacó que la Navidad es una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios, promover el encuentro en familia y seguir recuperando los espacios públicos como escenarios de convivencia y cercanía. Asimismo, subrayó que este tipo de actividades buscan resaltar la identidad sabaneteña y proyectar a la ciudad como un lugar acogedor para quienes lo visitan en esta época del año.

    La jornada continuó con la presentación artística de Fernando González y Tu Combo Qué Nota, agrupación que llevó al público por un recorrido de ritmos tropicales, convirtiendo la noche en una gran fiesta familiar.

    Horarios del alumbrado navideño en Sabaneta

    El alumbrado navideño de Sabaneta estará disponible hasta el 12 de enero de 2026, en los siguientes horarios:

    • Domingo a miércoles: de 6:00 p. m. a 12:00 de la noche
    • Jueves a sábado: de 6:00 p. m. a 1:00 a. m.

    La Administración Municipal invita a la ciudadanía y a los visitantes a recorrer el Parque Principal y su entorno, disfrutar de las luces y la programación navideña, y vivir esta temporada como un tiempo de encuentro, gratitud y celebración de las tradiciones que unen a Sabaneta.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


