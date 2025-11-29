¡El Ídolo está de vuelta! Fernando González brilla en Sabaneta tras su recuperación

Resumen: Esta presentación marcó su primer show público después de someterse a una intervención quirúrgica que lo mantuvo hospitalizado durante algunos días
Minuto30.com .- En un momento lleno de emoción y alegría, Fernando González, uno de los cantantes más queridos y grandes de la región, reapareció en los escenarios de Sabaneta para el tradicional encendido de luces navideñas.
Esta presentación marcó su primer show público después de someterse a una intervención quirúrgica que lo mantuvo hospitalizado durante algunos días. Fernando González demostró estar sano y feliz, cautivando al público.
Junto al combo “que nota”, el artista “bailó, cantó y encantó” a todos los asistentes. Su energía y alegría se convirtieron en un regalo de “sonrisas a la gente de Sabaneta”, reafirmando que su talento y vitalidad siguen intactos a pesar del reciente paso por el quirófano.
¡Qué nota de regreso para el ídolo!
Aquí más Noticias de Entretenimiento
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios