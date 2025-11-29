Menú Últimas noticias
    Fotos y Videos

    ¡El Ídolo está de vuelta! Fernando González brilla en Sabaneta tras su recuperación

    Junto al combo “que nota”, Fernando González “bailó, cantó y encantó” a todos los asistentes

    ¡El Ídolo está de vuelta! Fernando González brilla en Sabaneta tras su recuperación

    Resumen: Esta presentación marcó su primer show público después de someterse a una intervención quirúrgica que lo mantuvo hospitalizado durante algunos días

    Minuto30.com .- En un momento lleno de emoción y alegría, Fernando González, uno de los cantantes más queridos y grandes de la región, reapareció en los escenarios de Sabaneta para el tradicional encendido de luces navideñas.

    Esta presentación marcó su primer show público después de someterse a una intervención quirúrgica que lo mantuvo hospitalizado durante algunos días. Fernando González demostró estar sano y feliz, cautivando al público.

    Junto al combo “que nota”, el artista “bailó, cantó y encantó” a todos los asistentes. Su energía y alegría se convirtieron en un regalo de “sonrisas a la gente de Sabaneta”, reafirmando que su talento y vitalidad siguen intactos a pesar del reciente paso por el quirófano.

    ¡Qué nota de regreso para el ídolo!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


