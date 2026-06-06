Resumen: Sabaneta anunció la realización de las Fiestas del Plátano 2026, que se llevarán a cabo del 20 al 29 de junio con una programación de diez días. El evento incluirá actividades deportivas, muestras gastronómicas con el plátano como protagonista, conciertos con artistas nacionales e internacionales, espacios de humor y opciones para toda la familia. Además, se transmitirán partidos del Mundial en pantalla gigante. La Alcaldía invitó a la ciudadanía a participar y confirmó que próximamente se publicará la programación completa.

¡Sabaneta celebra a lo grande! Llegan las esperadas Fiestas del Plátano 2026 con invitados, música y tradición

Sabaneta ya se prepara para una de sus celebraciones más representativas del calendario cultural y festivo del municipio: las Fiestas del Plátano 2026, un evento que reunirá durante varios días a habitantes locales y visitantes de distintas regiones del país y del exterior.

La administración municipal anunció que esta nueva edición se realizará bajo el lema “Una tradición que une generaciones”, con el propósito de resaltar el valor cultural de una festividad que se ha consolidado como símbolo de identidad para la comunidad.

La programación está prevista entre el 20 y el 29 de junio de 2026, periodo en el que se desarrollarán diferentes actividades distribuidas en múltiples escenarios del municipio.

Agenda cultural, deportiva y gastronómica

Dentro de la agenda se contemplan espacios deportivos y recreativos, con carreras atléticas y jornadas de actividad física orientadas a promover el bienestar y la participación ciudadana.

Esto le podría interesar: ¡Urgente! Ladrones se metieron a robar a una joyería en Sabaneta: se habrían metido por un local desocupado

También habrá una importante apuesta por la gastronomía local, donde el plátano será el protagonista principal en diversas preparaciones y muestras culinarias que buscan resaltar la tradición y creatividad de la cocina regional.

La música en vivo será otro de los ejes centrales de la celebración, con conciertos que incluirán la participación de artistas nacionales, internacionales y talentos locales, en una programación pensada para distintos públicos.

Actividades para toda la familia y transmisión del Mundial

A esto se sumarán espectáculos de humor y entretenimiento, así como actividades diseñadas para la integración familiar, con espacios especiales para niños y también para quienes asisten con mascotas.

Como parte de la experiencia, la administración informó que se dispondrá de una pantalla gigante para la transmisión de partidos del Mundial, con el fin de complementar la oferta de entretenimiento durante los días de fiesta.

Desde la Alcaldía de Sabaneta se extendió la invitación a toda la ciudadanía a participar de esta programación, destacando que en los próximos días se dará a conocer la agenda completa a través de los canales oficiales del municipio.