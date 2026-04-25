¡El junte más esperado! Samuel Pérez y Silvestre Dangond unen generaciones con “Quiero que te quedes”

Resumen: Lo que más ha cautivado a los seguidores de ambos artistas es la historia que hay detrás de esta unión. Lograr que un ícono consolidado como Silvestre Dangond sume su voz al proyecto de un artista emergente demuestra el enorme respaldo al talento fresco dentro de la industria.

Minuto30.com .- El mundo del vallenato tiene un nuevo latido y un éxito rotundo que ya está dando de qué hablar. Tras semanas de mucha expectativa en redes sociales, el joven talento Samuel Pérez sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente su nuevo sencillo titulado “Quiero que te quedes”, nada más y nada menos que en colaboración con la superestrella del género, Silvestre Dangond.

Esta unión no es solo un lanzamiento musical más del año; representa un encuentro generacional que busca llevar la esencia del vallenato a nuevos públicos, marcando un paso clave y un hito indiscutible en la prometedora carrera de Pérez.

La historia detrás de un sueño cumplido

Lo que más ha cautivado a los seguidores de ambos artistas es la historia que hay detrás de esta unión. Lograr que un ícono consolidado como Silvestre Dangond sume su voz al proyecto de un artista emergente demuestra el enorme respaldo al talento fresco dentro de la industria.

Para Samuel Pérez, esta colaboración significa un sueño hecho realidad, consolidando el equilibrio perfecto entre la raíz del folclor vallenato tradicional y un sonido contemporáneo que conecta de inmediato con la audiencia.

Letra con sello propio y mucho sentimiento3>

Uno de los aspectos más destacados de este lanzamiento es que la canción es de la autoría del propio Samuel Pérez, en coautoría con el reconocido compositor Jorge Luis Piloto. La narrativa de la letra invita al romance puro:

Una historia de amor profunda que busca conectar con los sentimientos desde el primer acorde.

Una fusión armónica que respeta el acordeón clásico, pero le inyecta la energía de la “Nueva Ola” que tanto caracteriza a Dangond.

¡Ya disponible en todas las plataformas!

Para los fanáticos que estaban contando las horas, la espera ha terminado. “Quiero que te quedes” ya se encuentra habilitada para su reproducción en todas las plataformas digitales de audio (Spotify, Apple Music, Deezer, entre otras).

Además, el sencillo llega acompañado de su video oficial, una pieza audiovisual de alta calidad que refleja la complicidad, la alegría y la química entre Samuel y Silvestre en escena, proyectando este tema como uno de los grandes favoritos para sonar en las fiestas y emisoras del país durante esta temporada.