Ryan Castro se disfrazó y le dio un regalo a un vendedor ambulante en Medellín

Las redes sociales circula un video en el que el cantante urbano Ryan Castro, uno de los artistas colombianos más influyentes del momento, aparece disfrazado para ayudar de forma anónima a un vendedor ambulante de raspados en Medellín.

El contenido fue registrado y publicado por la cuenta Bocados Anónimos, reconocida en plataformas como TikTok e Instagram por visibilizar actos solidarios con personas trabajadoras en la calle.

En el video, que ya suma más de 1 millón de reproducciones, se observa a Ryan Castro con peluca, bigote y ropa casual recorriendo los alrededores del estadio Atanasio Girardot, donde se acercó al puesto de Marco Tulio, un vendedor de raspados con más de 40 años en el oficio.

El artista decidió comprarle 40 raspados para “invitar a todos los parceros” y contó que él era cantante, sin revelar su identidad inicialmente.

La sorpresa llegó cuando, además de pagar $2 millones de pesos por los raspados, Ryan Castro le regaló al vendedor un televisor de pantalla plana y le prometió que en su próximo concierto en Medellín (programado para el 25 de abril de 2026 como cierre de su gira El Sendé World Tour – De Regreso a Casa) le permitirá vender raspados a los asistentes: «Cuando cante acá en el estadio, le voy a dejar que venda raspado afuera pa’ que le venda a todo el mundo», dijo el artista.

