¡Pilas! Volqueta varada en Sabaneta afecta la movilidad en importante sector
Resumen: Volqueta varada obstaculiza el paso en importante via de Sabaneta
Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
Minuto30.com .- Una grave afectación a la movilidad se registra la tarde de este jueves en el municipio de Sabaneta por cuenta de una volqueta varada.
En la calle 77 sur a la altura de la Pesebrera «Puerta» se reporta el hecho por el que no hay paso en el sector y toca tomar vías alternas.
Se recomienda tener tener paciencia pues el único paso para ingtesar a San José es por La Vega.
