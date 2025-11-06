¡Pilas! Volqueta varada en Sabaneta afecta la movilidad en importante sector

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Minuto30.com .- Una grave afectación a la movilidad se registra la tarde de este jueves en el municipio de Sabaneta por cuenta de una volqueta varada.

En la calle 77 sur a la altura de la Pesebrera «Puerta» se reporta el hecho por el que no hay paso en el sector y toca tomar vías alternas.

Se recomienda tener tener paciencia pues el único paso para ingtesar a San José es por La Vega.