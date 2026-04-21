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Resumen: Nueva ruta rural en Santa Elena mejora la movilidad entre veredas y beneficia a más de 6.500 habitantes con mejor conexión y horarios definidos.

Nueva ruta rural le cambia la jugada a Santa Elena y mejora el transporte

La nueva ruta rural que comenzó a operar en el corregimiento de Santa Elena, al oriente de Medellín, marca un cambio en la movilidad de cientos de familias que habitan en esta zona.

Esta iniciativa busca facilitar el desplazamiento entre sectores que históricamente han tenido dificultades de conexión, especialmente en áreas alejadas del casco urbano.

El servicio conecta las veredas Barro Blanco y El Plan mediante un esquema de integración que permite a los usuarios realizar transbordos de manera más organizada.

Con esto, se pretende optimizar los tiempos de viaje y brindar una alternativa más eficiente para quienes se movilizan diariamente por motivos laborales, educativos o personales.

Según información oficial, esta ruta rural beneficia a más de 6.500 habitantes, impactando directamente a dos de las zonas con mayor densidad poblacional del corregimiento.

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El punto de partida se estableció en el sector conocido como El Silletero, lo que amplía la cobertura y facilita el acceso a un mayor número de usuarios.

El servicio opera de lunes a sábado, en un horario que inicia desde las 5:50 de la mañana hasta las 7:15 de la noche, con una frecuencia aproximada de una hora. Esta programación busca ajustarse a las dinámicas diarias de la comunidad, permitiendo mayor organización en los desplazamientos.

Desde la alcaldía señalaron que esta estrategia hace parte de un plan más amplio enfocado en mejorar las condiciones de transporte en zonas rurales, donde el acceso suele ser más limitado.

La implementación se realizó en conjunto con una empresa operadora, en un esfuerzo por fortalecer la conectividad y responder a las necesidades de estas comunidades.

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