Resumen: Reportan el trágico atropellamiento del felino en el tramo vial que conecta a los municipios de Maceo y Vegachí.

¡Por falta de cruces ecológicos! Denuncian la muerte de un ocelote en la vía Medellín-Costa

Minuto30.com .- La muerte de un ocelote en las carreteras de Antioquia ha encendido las alarmas sobre el impacto ambiental de los grandes proyectos de infraestructura. A través de la red social X, la cuenta de denuncias Colombia Oscura reportó el trágico atropellamiento del felino en el tramo vial que conecta a los municipios de Maceo y Vegachí.

Una grave omisión en el diseño de la vía

De acuerdo con la denuncia pública, el lamentable deceso de este individuo silvestre no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una grave falencia en la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica: la preocupante ausencia de pasos de fauna.

La publicación señala directamente a los responsables del proyecto vial, destacando los siguientes puntos:

Estructuras ignoradas: Se acusa a la concesión vial encargada del tramo de haber omitido la construcción de corredores ecológicos seguros, los cuales son un requisito fundamental para proteger el tránsito de las especies en zonas de alta riqueza natural.

Vía letal para las especies: Ante la falta de estos puentes o túneles ambientales, la carretera ha terminado por fragmentar el hábitat de los animales, convirtiéndose en una verdadera “trampa mortal” para la biodiversidad de la región.

El llamado a la consciencia ambiental

El caso del ocelote ha generado una fuerte ola de indignación entre defensores de los animales y ciudadanos, quienes exigen soluciones inmediatas para evitar que las carreteras sigan cobrando la vida de especies vulnerables.

La denuncia ciudadana concluye con una contundente reflexión dirigida a las autoridades competentes y a los constructores del país: “No hay desarrollo real sin protección ambiental”.