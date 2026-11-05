¡Culpable! Russell Brand quedó tras las rejas en Londres: lo declararon culpable de violación

Resumen: Russell Brand fue declarado culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual por un tribunal de Londres. El actor de 51 años quedó en prisión preventiva y conocerá su sentencia el lunes. Además, la Policía británica investiga dos nuevas denuncias en su contra.

El actor y comediante británico Russell Brand fue declarado culpable este jueves 5 de noviembre de un cargo de violación y tres cargos de agresión sexual, en un fallo que conmocionó al mundo del espectáculo y que lo tiene desde ya tras las rejas en Londres.

El veredicto lo anunció un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark, integrado por ocho hombres y cuatro mujeres, tras cerca de ocho horas y media de deliberaciones que pusieron fin a un juicio de casi cuatro semanas. Brand, de 51 años, escuchó la decisión en la sala, acompañado de su esposa, Laura Brand, quien presenció el momento desde la galería pública.

El juez Joel Bennathan fue directo al conocerse el fallo: le dijo al comediante que la consecuencia de los veredictos es «inevitablemente una pena de prisión significativa» y ordenó su ingreso inmediato a prisión preventiva, al rechazar una solicitud de libertad bajo fianza por el riesgo de que pudiera huir. La audiencia en la que se conocerá la condena quedó fijada para el próximo lunes.

¿De qué fue declarado culpable Russell Brand?

En total, Brand enfrentaba siete cargos: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de intento de agresión indecente, presentados por seis mujeres que declararon bajo anonimato de por vida. El jurado lo encontró culpable de cuatro de ellos:

El cargo más grave, el de violación, corresponde a lo ocurrido en 2009 con una joven admiradora de 21 años, a quien conoció después de uno de sus espectáculos en el oeste de Londres. Según el testimonio, el actor la violó en su domicilio de la capital británica.

También fue declarado culpable de manosear los senos de una empleada de MTV durante una fiesta en un bar del centro de Londres en 2004; de besar y manosear a otra mujer en una emisora de radio entre 2004 y 2005, y de una agresión sexual contra otra mujer en 2009, durante la grabación de un comercial.

En cambio, el jurado lo declaró no culpable de otros dos cargos de violación y del cargo de intento de agresión indecente. Los hechos por los que fue investigado abarcan una década de su carrera, entre 1999 y 2009, justo el período en el que pasó de ser un humorista de stand-up poco conocido a convertirse en una estrella de la televisión y el cine.

Un caso que estalló por un documental

Las denunciantes no reportaron los hechos a la Policía en su momento. Todo cambió en septiembre de 2023, cuando la emisión de un documental de Channel 4 y una investigación periodística destaparon las acusaciones y las mujeres decidieron, cada una por su lado, dar el paso al frente.

Durante el juicio, la fiscalía describió a Brand como un «depredador sexual» calculador y manipulador, con un deseo de contacto sexual «indiscriminado y voraz». Tras el fallo, el fiscal principal de la unidad de violación y agresiones sexuales graves de Londres, David Roberts, afirmó que el actor «fue un depredador y usó su estatus de celebridad para cometer crímenes sexuales».

Brand, por su parte, siempre negó las acusaciones. Al subir al estrado a declarar, sostuvo que todos sus encuentros fueron consentidos, que el consentimiento es algo «absolutamente innegociable» y calificó el proceso como «profundamente traumático» para su vida. Su defensa llegó a asegurar que el documental había «envenenado» a las denunciantes, argumento que la fiscalía rechazó.

Y el caso no se cierra aquí

Tras conocerse el veredicto, se pudo revelar que la Policía Metropolitana de Londres mantiene una investigación abierta contra Brand por nuevas denuncias de violación presentadas por otras dos mujeres. El detective que lideró la investigación, Andy Furphy, dijo que espera que el fallo les dé «valor» y «confianza» a otras posibles víctimas para denunciar.

En el Reino Unido, la pena máxima por violación es la cadena perpetua, mientras que cada cargo de agresión sexual puede llegar hasta diez años de prisión. Todo apunta a que el lunes el comediante conocerá una condena de varios años.

Russell Brand saltó a la fama mundial por películas como Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek y Arthur, y por su matrimonio con la cantante Katy Perry, de quien se separó en 2012. En los últimos años se había reinventado como una figura de internet con millones de seguidores, alejado de los estudios de cine y televisión que lo vieron nacer como estrella.

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