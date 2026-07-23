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    Rechazan el ingreso de un ciudadano ruso por presuntos fines de explotación sexual en Medellín

    Un ciudadano ruso fue inadmitido por Migración Colombia. Presuntamente pretendía realizar actividades con fines de explotación sexual.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Rechazan el ingreso de un ciudadano ruso por presuntos fines de explotación sexual en Medellín
    Foto de cortesía.
    Rechazan el ingreso de un ciudadano ruso por presuntos fines de explotación sexual en Medellín

    Resumen: Un ciudadano ruso fue inadmitido en el aeropuerto José María Córdova tras detectarse presuntos fines de explotación sexual, informaron las autoridades.

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    Un ciudadano ruso fue inadmitido por Migración Colombia cuando intentaba ingresar al país a través del aeropuerto internacional José María Córdova, luego de que las autoridades detectaran presuntos indicios de que el verdadero propósito de su viaje estaría relacionado con actividades de explotación sexual.

    La información fue dada a conocer por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de sus redes sociales, donde indicó que durante la entrevista migratoria realizada al ciudadano ruso surgieron inconsistencias que llevaron a profundizar la verificación de su ingreso al territorio nacional.

    De acuerdo con el mandatario, en el equipaje del extranjero fueron hallados elementos que, según las autoridades, reforzaron los indicios obtenidos durante el procedimiento de control migratorio. Con base en esa información, Migración Colombia decidió inadmitir su ingreso al país.

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    Gutiérrez señaló que este caso se suma a los controles que se vienen adelantando para prevenir delitos que afecten a menores de edad y combatir otras conductas delictivas en la ciudad. Asimismo, aseguró que con este procedimiento ya son 103 ciudadanos extranjeros inadmitidos en lo corrido de 2025.

    Desde la alcaldía mantendrá los operativos conjuntos con las autoridades migratorias y de seguridad para impedir el ingreso de personas que, presuntamente, pretendan cometer delitos en Medellín o vulnerar los derechos de niños, niñas y adolescentes.

    «En Medellín no vamos a bajar la guardia. El que venga a hacerles daño a nuestros niños, niñas y adolescentes, o a delinquir, se encuentra con la autoridad. Aquí no los queremos y no los vamos a dejar entrar», manifestó el mandatario a través de su publicación en redes sociales.

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