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    Medellín bate récord con convocatoria para reconocer a mujeres líderes

    La convocatoria Estímulos a los Talentos y Liderazgos de las Mujeres 2026 rompió un récord con las postulaciones.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín bate récord con convocatoria para reconocer a mujeres líderes

    Resumen: La convocatoria para reconocer el liderazgo femenino en Medellín cerró con un récord de 743 postulaciones, la cifra más alta en su historia.

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    La convocatoria Estímulos a los Talentos y Liderazgos de las Mujeres 2026 alcanzó un nuevo hito en Medellín al cerrar con 743 postulaciones, la cifra más alta desde la creación del programa.

    El resultado refleja el crecimiento del liderazgo femenino en la ciudad y supera ampliamente los registros de años anteriores, cuando se recibieron 638 inscripciones en 2025 y 551 en 2024.

    Las participantes representan diversos sectores, entre ellos el comunitario, social, político, científico, cultural, deportivo, académico, empresarial, de servicio público y emprendimiento.

    La estrategia es liderada por la Secretaría de las Mujeres, en alianza con la Fundación Grupo EPM, y busca reconocer el impacto de las mujeres en la transformación de sus territorios.

    Además de entregar estímulos económicos de $9,5 millones a las ganadoras de cada categoría, la iniciativa fortalece el liderazgo femenino mediante procesos de formación, acompañamiento y espacios de participación.

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    La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, destacó que el número histórico de postulaciones demuestra que cada vez más mujeres creen en sus proyectos y en su capacidad para generar cambios en la ciudad. También explicó que ahora comenzará la etapa de evaluación por parte de los jurados, quienes seleccionarán las cinco mejores postulaciones de cada categoría.

    Tras la revisión de requisitos, las participantes habilitadas asistirán a los seminarios de Igualdad de Género programados para el 15 y el 22 de agosto, orientados al fortalecimiento de capacidades para el liderazgo, la incidencia y la participación.

    Posteriormente, entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre, se realizarán los Pitch Territoriales, donde las finalistas presentarán sus iniciativas ante los jurados luego de un proceso de preparación.

    La convocatoria finalizará el 14 de octubre durante la Gran Noche de las Mujeres, en el marco del Festival Medellín para Todas, evento en el que se entregarán los reconocimientos y estímulos a las ganadoras que, desde distintos ámbitos, contribuyen a una ciudad más equitativa, incluyente y libre de violencias.

    Medellín bate récord con convocatoria para reconocer a mujeres líderes

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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