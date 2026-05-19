Resumen: El ruso expulsado de Medellín trató de volver ilegalmente y fue atrapado en el aeropuerto de Cali.

¿Se obsesionó con Medellín o qué? Fico Gutiérrez se pronunció sobre el ruso expulsado que intentó volver a la ciudad

El ciudadano ruso-estadounidense George Lapsky-Wolf fue detenido nuevamente por Migración Colombia cuando intentaba retornar a la capital antioqueña, apenas un mes después de haber sido retirado del país con una prohibición de entrada vigente por una década.

El alcalde Federico Gutiérrez explicó que la primera expulsión, ejecutada el 13 de abril de 2026, fue el resultado de un largo proceso alimentado por quejas de residentes de El Poblado, quienes durante casi dos años soportaron escándalos nocturnos, presencia de personas vinculadas al comercio sexual y actitudes intimidantes por parte del extranjero.

Lejos de acatar la sanción, Lapsky-Wolf habría cruzado clandestinamente la frontera sur del país, eludiendo los controles oficiales.

Desde allí se movilizó hacia el Valle del Cauca, donde el pasado 17 de mayo agentes migratorios lo identificaron en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, cuando ya se disponía a tomar un vuelo hacia Medellín. Las autoridades volvieron a expulsarlo.

Gutiérrez también reveló que, pese a estar fuera del país, el extranjero no habría cesado en sus provocaciones: desde un número telefónico registrado en Estados Unidos y bajo su identidad, Lapsky-Wolf habría enviado mensajes intimidantes al propio alcalde, creado páginas en internet y promovido contenido a favor de conductas que el mandatario calificó como contrarias a los valores de la ciudad.

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Ante eso, el alcalde fue directo: «A mí no me intimidan, yo aquí tengo una tarea clara y es velar por nuestra gente». Agregó que el caso ya está en conocimiento de autoridades estadounidenses.

El alcalde también llamó la atención sobre el patrimonio del extranjero y pidió a las autoridades esclarecer la procedencia de los recursos con los que habría comprado inmuebles en distintas ciudades del país.

«¿Qué le pido yo a Migración en este momento? Ya la justicia colombiana, ya no pueden ser solo 10 años. Es que este tipo tiene otro delito ya encima y es que entró de manera irregular al país», advirtió Gutiérrez.

El mandatario cerró con un llamado a no estigmatizar a la comunidad extranjera en general, pero fue enfático en que conductas que afecten la convivencia no serán toleradas.

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