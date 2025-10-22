¡Medellín se pone los tenis! Nace ‘RunnInder’, la primera comunidad oficial de corredores del Inder

Resumen: El Inder Medellín lanzó RunnInder, la primera comunidad oficial de corredores que busca mejorar el rendimiento físico y mental de los atletas de la ciudad.

La capital antioqueña sigue apostando por el deporte y la vida saludable. Esta vez, el Inder Medellín presentó RunnInder, la primera comunidad oficial de corredores creada desde su área de deportes, con el propósito de fortalecer el atletismo local y brindar acompañamiento técnico y social a quienes disfrutan correr por salud o por pasión.

El proyecto busca no solo mejorar el rendimiento físico y técnico de los atletas, sino también promover el bienestar mental y social entre los participantes.

A través de RunnInder, los corredores tendrán acceso a entrenamientos guiados, talleres de nutrición, prevención de lesiones y sesiones de técnica de running, todo bajo la orientación de profesionales del deporte.

Actualmente, más de 300 personas de diferentes edades ya hacen parte de esta comunidad que crece día a día. Además, el Inder anunció que muy pronto abrirá nuevas inscripciones, cuyos detalles se compartirán a través de las redes sociales y la página web oficial.

Con esta iniciativa, Medellín continúa consolidándose como una ciudad líder en la promoción del deporte, la recreación y la salud pública.

Foto de cortesía.

Foto de cortesía.

Foto de cortesía.

