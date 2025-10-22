Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Medellín se pone los tenis! Nace ‘RunnInder’, la primera comunidad oficial de corredores del Inder

La capital antioqueña sigue apostando por el deporte y la vida saludable. Esta vez, el Inder Medellín presentó RunnInder, la primera comunidad oficial de corredores creada desde su área de deportes, con el propósito de fortalecer el atletismo local y brindar acompañamiento técnico y social a quienes disfrutan correr por salud o por pasión.

El proyecto busca no solo mejorar el rendimiento físico y técnico de los atletas, sino también promover el bienestar mental y social entre los participantes.

A través de RunnInder, los corredores tendrán acceso a entrenamientos guiados, talleres de nutrición, prevención de lesiones y sesiones de técnica de running, todo bajo la orientación de profesionales del deporte.

Actualmente, más de 300 personas de diferentes edades ya hacen parte de esta comunidad que crece día a día. Además, el Inder anunció que muy pronto abrirá nuevas inscripciones, cuyos detalles se compartirán a través de las redes sociales y la página web oficial.

Con esta iniciativa, Medellín continúa consolidándose como una ciudad líder en la promoción del deporte, la recreación y la salud pública.

