Resumen: Este sábado 20 de septiembre, Bogotá celebra el Día de Amor y Amistad con una nueva jornada de Bogotá Despierta, horarios extendidos y planes especiales.

¡Bogotá no duerme! Así será la rumba y las compras en Amor y Amistad 2025

Este sábado 20 de septiembre, Bogotá vivirá una nueva edición de Bogotá Despierta, la estrategia de la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que, junto con Fenalco, busca dinamizar la economía en una de las fechas más comerciales del año: el Día de Amor y Amistad.

La jornada, que hace parte de la estrategia Bogotá 24 Horas, permitirá que miles de bogotanos disfruten de horarios extendidos en centros comerciales, restaurantes, bares y otros establecimientos, que abrirán sus puertas hasta las 11:00 p.m. e incluso hasta la medianoche del domingo 21.

Todo esto con el objetivo de facilitar compras, compartir en familia o pareja, y aprovechar planes especiales en gastronomía, entretenimiento y comercio.

Según Fenalco, Amor y Amistad es, junto con Navidad y los días de la madre y del padre, una de las cuatro fechas más importantes para el comercio en Colombia, lo que convierte a esta celebración en una oportunidad clave para los pequeños y grandes negocios de la ciudad.

Lea también: El ‘coffee party’ de Feid en Chile terminó en caos, baranda rota y multas al local

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Los establecimientos interesados en sumarse pueden inscribirse en la página oficial aquí, donde encontrarán el formulario habilitado. Quienes participen recibirán material publicitario y harán parte de las acciones de promoción y marketing organizadas por el gremio.

Las autoridades anunciaron que reforzarán la seguridad, vigilancia y control durante la jornada, con el fin de garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de esta celebración en tranquilidad y confianza.

Con esta iniciativa, Bogotá no solo celebra el amor y la amistad, sino que también impulsa la economía local y fortalece la vida nocturna de la capital.

Más noticias de Bogotá