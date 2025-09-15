¡Bogotá no duerme! Así será la rumba y las compras en Amor y Amistad 2025

Resumen: Este sábado 20 de septiembre, Bogotá celebra el Día de Amor y Amistad con una nueva jornada de Bogotá Despierta, horarios extendidos y planes especiales.
Este sábado 20 de septiembre, Bogotá vivirá una nueva edición de Bogotá Despierta, la estrategia de la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico que, junto con Fenalco, busca dinamizar la economía en una de las fechas más comerciales del año: el Día de Amor y Amistad.
La jornada, que hace parte de la estrategia Bogotá 24 Horas, permitirá que miles de bogotanos disfruten de horarios extendidos en centros comerciales, restaurantes, bares y otros establecimientos, que abrirán sus puertas hasta las 11:00 p.m. e incluso hasta la medianoche del domingo 21.
Todo esto con el objetivo de facilitar compras, compartir en familia o pareja, y aprovechar planes especiales en gastronomía, entretenimiento y comercio.
Según Fenalco, Amor y Amistad es, junto con Navidad y los días de la madre y del padre, una de las cuatro fechas más importantes para el comercio en Colombia, lo que convierte a esta celebración en una oportunidad clave para los pequeños y grandes negocios de la ciudad.
Los establecimientos interesados en sumarse pueden inscribirse en la página oficial aquí, donde encontrarán el formulario habilitado. Quienes participen recibirán material publicitario y harán parte de las acciones de promoción y marketing organizadas por el gremio.
Las autoridades anunciaron que reforzarán la seguridad, vigilancia y control durante la jornada, con el fin de garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de esta celebración en tranquilidad y confianza.
Con esta iniciativa, Bogotá no solo celebra el amor y la amistad, sino que también impulsa la economía local y fortalece la vida nocturna de la capital.