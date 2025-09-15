El ‘coffee party’ de Feid en Chile terminó en caos, baranda rota y multas al local

Resumen: El esperado evento del cantante Feid en Chile se vio empañado el caos y consecuencias para el local que lo albergó. A través de sus redes, el artista había convocado a sus fans a una "coffee party" gratuita en Santiago, atrayendo a una multitud que desbordó el lugar. Durante el encuentro, el artista subió a una estructura de la fachada que cedió, lo que, sumado a la falta de permisos, llevó a las autoridades a imponerle varias infracciones al establecimiento.

Lo que comenzó como un encuentro informal y gratuito con sus fans terminó en un escenario de desorden y sanciones para el Feid. El artista, convocó a sus seguidores a una “coffee party” en Santiago, que, por su masiva afluencia, generó una gran aglomeración que se extendió por todo el sector.

Feid anunció el evento a través de un video en sus redes sociales, invitando a sus fanáticos a un café para compartir y escuchar canciones de su repertorio. La respuesta fue inmediata y cientos de seguidores abarrotaron el local y sus alrededores, subiéndose incluso a los árboles y los techos de los edificios cercanos para poder ver al Ferxxo.

La euforia del encuentro llevó al artista a subirse a una de las barandas de la fachada del local. La estructura, que no resistió el peso, cedió. “Nadie vio nada”, bromeó Feid tras el incidente.

Según informó la prensa chilena, la fiesta inesperada también generó la molestia de los vecinos y comerciantes, quienes se quejaron de la falta de un aviso previo y de las consecuencias en el espacio público. Al no contar con los permisos correspondientes, el evento fue detectado por las autoridades locales, que impusieron cinco infracciones al local anfitrión, incluyendo la ocupación indebida del espacio público y la venta de bebidas alcohólicas sin autorización.

Esta «coffee party» en Chile no es un hecho aislado. Feid ha replicado la dinámica en otros países, utilizando estos encuentros para mantener una conexión directa con su audiencia, una estrategia que, a pesar de los contratiempos, le ha valido un éxito rotundo en la escena musical.