Resumen: Roy Barreras se proclamó ganador de la consulta del Frente por la Vida este 8 de marzo, logrando el aval para continuar en la carrera presidencial; sin embargo, el éxito quedó eclipsado por un desempeño electoral sumamente pobre. El candidato no logró alcanzar ni el 10% de los 3 millones de votos que había prometido, evidenciando una desconexión total con su base electoral y dejando su aspiración de cara a la primera vuelta con una legitimidad profundamente cuestionada y sin el impulso necesario para enfrentar la contienda final.

Roy Barreras ganó y perdió: venció a Quintero pero se quemó porque no alcanzó ni los 300.000 votos

En una jornada marcada por la alta expectativa, el precandidato presidencial Roy Barreras se ha quedado con el triunfo en la consulta del Frente por la Vida. Sin embargo, a pesar de asegurar su candidatura para la primera vuelta, el resultado ha sido calificado por expertos como un “fracaso de movilización” debido a la enorme brecha entre sus promesas de campaña y la realidad del conteo electoral.

Barreras, quien durante semanas sostuvo ante los medios de comunicación y en plazas públicas la ambiciosa meta de alcanzar los 3 millones de votos, no logró ni siquiera el 10% de esa cifra. Con un porcentaje de apoyo que apenas roza los umbrales mínimos, el exsenador se enfrenta ahora a una realidad política compleja: su victoria en la consulta carece del respaldo popular masivo que él mismo había vaticinado como condición necesaria para legitimar su aspiración presidencial.

Le puede interesar: No busque más: Paloma Valencia gana la gran consulta y pisó duro: le gana a todos muy sobrada

Un mensaje que no caló

El contraste ha sido evidente. Mientras el aspirante insistía en su capacidad para unificar y movilizar al progresismo, las urnas reflejaron un electorado apático ante su propuesta. Analistas políticos coinciden en que este desplome electoral deja a Barreras en una posición de debilidad extrema de cara a la contienda del 31 de mayo.

“El resultado es demoledor para la narrativa de fuerza que intentó construir Barreras. Ganar una consulta con una votación tan marginal, después de prometer cifras millonarias, deja su candidatura sin el músculo político que prometió tener”, señalaron fuentes cercanas a la jornada.

Con este panorama, Roy Barreras deberá decidir si su candidatura tiene la sostenibilidad necesaria para avanzar, o si el resultado de hoy, lejos de ser un impulso, se convierte en el mayor obstáculo de su carrera política reciente.

Roy Barreras ganó y perdió: venció a Quintero pero se quemó porque no alcanzó ni los 300.000 votos