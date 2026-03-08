No busque más: Paloma Valencia gana la gran consulta y pisó duro: le gana a todos muy sobrada

Resumen: En una jornada decisiva para el panorama político colombiano este 8 de marzo de 2026, la senadora Paloma Valencia se consolidó como la indiscutible ganadora de la "Gran Consulta por Colombia". Con una ventaja considerable que la posiciona muy por encima de sus contendientes, Valencia no solo obtuvo el respaldo mayoritario de su coalición, sino que logró el caudal electoral más alto de toda la jornada, consolidando así su liderazgo de cara a la contienda presidencial y enviando un mensaje contundente sobre la fuerza de su propuesta en el electorado.

En una jornada democrática que ha definido el rumbo de las aspiraciones presidenciales para este año, la senadora Paloma Valencia se ha consolidado como la indiscutible ganadora de la Gran Consulta por Colombia.

Con el preconteo de votos avanzado, las cifras no dejan lugar a dudas: Valencia ha superado a sus contendientes con una ventaja significativa, posicionándose como la candidata más votada de la consulta de la derecha. Con un respaldo que, según los últimos boletines de la Registraduría, supera el 50% de los votos escrutados en su coalición, la senadora del Centro Democrático deja atrás a figuras como Juan Daniel Oviedo y otros precandidatos, ratificando su liderazgo en este bloque político.

Un resultado que marca tendencia

La diferencia obtenida por Valencia es, en palabras de los analistas, “de lejos” la más amplia de la jornada. Este resultado no solo le entrega el aval de la coalición para continuar su carrera hacia la Casa de Nariño, sino que envía un mensaje claro sobre la fuerza del electorado que ha decidido respaldar su visión de país.

Con este triunfo, Paloma Valencia se prepara ahora para enfrentar la primera vuelta presidencial, capitalizando el impulso de una consulta donde, claramente, su nombre fue la opción preferida por la mayoría de los votantes de su sector.

