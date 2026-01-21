Luis Fernando Muriel confirmó interés de Atlético Nacional, pero priorizó al Junior por su vínculo sentimental, desmintiendo rumores sobre presiones económicas. Foto: Junior FC

Resumen: Luis Fernando Muriel confirmó que, pese al interés real y formal de Atlético Nacional por ficharlo, rechazó la propuesta debido a su deseo de priorizar al Junior de Barranquilla. El delantero aclaró que mantuvo conversaciones respetuosas con la dirigencia verdolaga, pero siempre fue transparente al manifestar que su "mundo ideal" era vestir la camiseta del equipo de sus amores. Asimismo, el atacante desmintió los rumores sobre el uso de la oferta paisa como estrategia de negociación, asegurando que su decisión se basó estrictamente en un vínculo sentimental y honestidad con ambas instituciones

¿Pudo llegar al verde? Luis Fernando Muriel confiesa detalles de su charla con Atlético Nacional

El experimentado atacante Luis Fernando Muriel rompió el silencio sobre su futuro deportivo en una entrevista con Win Sports, confirmando que Atlético Nacional mostró un interés real por hacerse con sus servicios.

Muriel reveló que sostuvo varias conversaciones directas con Sebastián Arango, presidente del club verdolaga, quien intentó persuadirlo para que se mudara a Medellín.

Según el jugador, el acercamiento fue formal y serio, dejando claro que el equipo antioqueño buscaba dar un golpe de autoridad en el mercado de pases.

Sin embargo, a pesar de la insistencia de Nacional, el delantero fue contundente al expresar que su prioridad siempre ha sido el cuadro barranquillero.

Muriel confesó que, antes de iniciar cualquier negociación con el equipo “tiburón”, ya le había manifestado a Arango que su “mundo ideal” era vestir la camiseta de Junior.

El atacante subrayó que su corazón es juniorista y que, por respeto a la institución paisa, fue transparente sobre su deseo de priorizar al club de sus amores desde el primer contacto.

El jugador aprovechó el espacio para desmentir categóricamente los rumores que sugerían que había utilizado el interés de Atlético Nacional como una herramienta de presión para obtener un mejor contrato en Barranquilla.

Muriel explicó que su relación con los dirigentes fue siempre de honestidad y respeto, aclarando que los tiempos de las llamadas coincidieron de forma natural y no bajo una estrategia económica.

Con estas declaraciones, el artillero pone fin a las especulaciones y ratifica su compromiso sentimental con el equipo de Curramba.

“El PRESIDENTE de NACIONAL me llamó en un par de ocasiones. Intentaron convencerme, pero era muy difícil para mí.” “Yo desde un inició le dije que para mí JUNIOR era algo muy especial, de corazón.” ❤️ ️ Luis Fernando Muriel en Win Sports. pic.twitter.com/nqNkg3qKBH — Toque Sports (@ToqueSports) January 20, 2026

