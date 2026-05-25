Resumen: Tres reclusos escaparon de la estación de Policía de Caucasia tras cortar una reja con una segueta y agredir a un uniformado durante la fuga. Las autoridades activaron un plan candado en el Bajo Cauca antioqueño y el norte de Córdoba para lograr su recaptura. Los hombres están siendo buscados y también deberán responder por el delito de fuga de presos.

¡Rompieron rejas y golpearon a un policía! Tres peligrosos reclusos se fugaron en Caucasia

Autoridades en el Bajo Cauca antioqueño y el norte de Córdoba mantienen activos los operativos de búsqueda tras la fuga de tres hombres que se encontraban recluidos en la Sala de Retención Transitoria de la estación de Policía de Caucasia.

Según información preliminar, el hecho se registró en horas de la noche, cuando los internos habrían aprovechado un momento de descuido en la vigilancia para ejecutar el escape dentro del establecimiento.

De acuerdo con los reportes, los privados de la libertad utilizaron una segueta para cortar una de las rejas de seguridad de la celda. En medio de la fuga, habrían agredido a un uniformado encargado de la custodia, logrando neutralizarlo antes de salir de las instalaciones.

Así se produjo la fuga

Tras vulnerar las medidas de seguridad, los tres hombres huyeron con rumbo desconocido. El hecho generó una reacción inmediata de las autoridades, que activaron un plan candado en diferentes puntos estratégicos del municipio y zonas aledañas.

Los operativos se han extendido hacia otras localidades del Bajo Cauca antioqueño y el sur del departamento de Córdoba, ante la posibilidad de que los fugados se hayan desplazado hacia estas regiones.

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Identidad de los fugitivos

Los hombres fueron identificados como Francisco Arias, José Chantaca y Jhon Espinosa.

Uno de ellos se encontraba procesado por homicidio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego. Otro enfrentaba cargos por porte ilegal de armas y homicidio, mientras que el tercero estaba vinculado a un proceso por porte ilegal de armas.

Operativo de búsqueda

Luego de confirmarse la fuga, las autoridades desplegaron controles en vías principales, registros en zonas urbanas y rurales, y patrullajes en corredores estratégicos de movilidad.

Las labores de búsqueda continúan de manera coordinada entre unidades de Policía judicial y patrullas de vigilancia, con el objetivo de lograr la recaptura de los tres hombres.

Posibles medidas adicionales

No se descarta que en las próximas horas se ofrezca una recompensa por información que permita ubicar a los fugitivos. Paralelamente, se adelantan investigaciones internas para determinar si existieron fallas en los protocolos de custodia o posibles irregularidades durante el procedimiento de vigilancia.