Revelan video de la cinematográfica huida de alias ‘Chalá’, presunto asesino del periodista Mateo Pérez

Resumen: Un video en poder de las autoridades reveló la presunta huida de alias ‘Chalá’ durante un operativo militar en el norte y el Bajo Cauca antioqueño, en medio de combates con el Ejército. Las imágenes, que son analizadas por inteligencia, también muestran a otros integrantes de la estructura criminal en fuga, mientras avanza la investigación por el asesinato del periodista Mateo Pérez. Las Fuerzas Militares continúan el análisis de un celular incautado y mantienen activas las recompensas por los cabecillas del grupo ar

Un video en poder de las autoridades se convirtió en una pieza clave dentro de la investigación que se adelanta contra las disidencias señaladas del asesinato del periodista Mateo Pérez, tras evidenciar el momento en el que alias ‘Chalá’ habría escapado durante un operativo militar en el norte y el Bajo Cauca antioqueño.

Las imágenes, que habrían sido grabadas por integrantes de la misma estructura criminal, muestran la huida del señalado cabecilla en medio de una situación de combate con tropas del Ejército. En el registro se observa una motocicleta en la que el hombre se desplaza con aparentes heridas, mientras es asistido por otro individuo vestido de civil durante la retirada del lugar.

#ATENCIÓN | @lafm conoció el momento exacto en que tropas del Ejército intentaban capturar a alias “Chala” y “Macho Viejo”, señalados de ser los presuntos responsables del homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda. pic.twitter.com/PirsjLdk3L — RCN Radio Medellín (@RCNMedellin) May 25, 2026

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, en medio de la ofensiva militar también se habría presentado la fuga de otros integrantes de la organización, entre ellos alias ‘Macho Viejo’, quien presuntamente habría resultado lesionado durante los enfrentamientos.

Material en análisis de inteligencia

Las Fuerzas Militares adelantan el estudio de un celular que fue encontrado en la zona donde se desarrollaron los combates. El dispositivo habría sido abandonado por los integrantes del grupo armado ilegal durante la retirada, y actualmente es analizado por expertos en telecomunicaciones con el fin de obtener información que permita ubicar a los cabecillas y reconstruir los movimientos de la estructura.

Las autoridades señalaron que este tipo de elementos tecnológicos se han convertido en piezas clave para avanzar en las investigaciones contra organizaciones armadas que operan en la región, debido a la información que pueden contener sobre rutas, contactos y dinámicas internas.

Esto le podría interesar: Fiesta en planchón terminó en tragedia: buscan a turista desaparecido en embalse de Guatapé

Operaciones y contexto del enfrentamiento

Según lo reportado, el operativo militar hacía parte de una ofensiva adelantada por tropas del Ejército en zonas del norte y el Bajo Cauca antioqueño, donde estas estructuras mantienen presencia activa. Durante el despliegue se habrían presentado maniobras de distracción por parte de los disidentes para intentar desviar la atención de las tropas y facilitar la salida de sus principales mandos.

En medio de estos hechos, las autoridades confirmaron la muerte de un menor de 17 años, situación que ocurrió durante los enfrentamientos y que también es materia de verificación dentro de los reportes oficiales entregados por el mando militar.

Recompensas y búsqueda de los responsables

El Ministerio de Defensa mantiene activas las recompensas por información que permita la ubicación y captura de varios integrantes de esta estructura armada. Entre ellos se encuentra alias ‘Chalá’, por quien se ofrecen hasta 500 millones de pesos, así como otros cabecillas por quienes también se han establecido incentivos económicos.

Las autoridades continúan con las labores de inteligencia y seguimiento en la zona, con el objetivo de dar con el paradero de los señalados y debilitar la capacidad operativa del grupo armado.