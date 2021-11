Como es común cada final de año, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) hizo las nominaciones a los premios que otorga la entidad a los mejores deportistas, entrenadores y arbitros de la temporada, en diferentes categorías.

Para este año fueron nominados los colombianos Wilmar Roldán, Luis Díaz, Reinaldo Rueda, Catalina Usme, Linda Caicedo y Gisela Robledo a lo largo de 6 categorias.

El entrenador antioqueño, quien este año superó el record de más partidos dirigidos en Copa Libertadores, llegando a 95 y superando al paraguayo Carlos Amarilla que contaba 88 partidos, fue nominado al premio que es otorgado desde 1987 y que ha condecorado figuras como Pierluigi Collina, Horacio Elizondo, Howard Webb y Néstor Pitana.

Roldán, que sobresale dentro del rentado colombiano, compite nominación junto a otros 22 colegas dentro de los cuales también sobresale los sudamericanos Jesús Valenzuela (Venezuela), Fenando Rapallini (Argentina), Roberto Tobar (Chile) y Esteban Osojisch (Uruguay), estos dos ultimos sancionados por la Comisión de Árbitros de la CONMEBOL en la última fecha FIFA de eliminatorias.

El guajiro, de destacada actuación con la selección Colombia a lo largo de las eliminatorias y goleador revelación de la Copa América 2021, fue preseleccionado junto a figuras como Kevin De Bruyne, N’Golo Kanté, Mbappé, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Haaland, Messi, Neymar, Sadio Mane, Salah, Alphonso Davies, entre otros, como mejor jugador del mundo en 2021 según la IFFHS.

El atacante también vive una gran actualidad con el Porto FC. Con 36 goles y 113 partidos desde su llegada a los «dragones», se ha convertido en pieza clave del equipo luso, llamando la atención de más varios pretendientes para el próxima ventana de fichajes en el fútbol europeo.

Aunque parezca mentira y su actualidad con la selección Colombia no lo confirmen, el entrenador caleño fue nominado como mejor entrenador de selecciones masculinas en la temporada 2021 por la IFFHS.

Con solo una victoria en los últimos 8 partidos y una sequía de 5 juegos sin convertir gol, la nominación al galardón es toda una sorpresa para el fútbol colombiano, debido a que no acumula consigo resultados que lo acompañen en la nominación.

Roberto Mancini (Italia), Vladimir Petković (Suiza), Roberto Martínez (Bélgica), Gareth Southgate (Inglaterra), Lionel Scaloni (Argentina), Tite (Brasil), Ricardo Gareca (Perú), Luis Enrique (España) y Didier Deschamps (Francia), son algunos de los entrenadores restantes que también conmpiten por el distintivo.

La delantera paisa, con gran historia en la selección Colombia y referente del América de Cali, fue nominada en dos categorías de los premios IFFHS. La primera nominación llega como mejor jugadora del mundo en la temporada 2021 y la segunda, la destaca entre las mejores creadoras de juego a nivel mundial.

Catalina, tuvo esta temporada grandes actuaciones en Liga Profesional Femenina y en la Copa Libertadores Femenina 2020 (celebrada en 2021 por la pandemia), donde salió subcampeona y mejor jugadora del certamen internacional. A su vez, se encuentra en el top 40 de la máximas goleadoras a nivel mundial.

