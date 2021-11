Selección Colombia: las cuentas para clasificar

Terminada la fecha FIFA de noviembre, la selección Colombia continua dejando un sin sabor a pesar de estar parcialmente clasificados en la cuarta casilla, no es para menos, la tricolor no solo no consigue mostrar un fútbol vistoso, llamativo ni atractivo; también la falta de contundencia es preocupante, pues acumula 5 partidos sin conseguir llegar a gol, sumado a la baja productividad como local donde solo ha conseguido ganar en 2 de los 7 partidos disputados en Barranquilla en lo que va de la eliminatoria.

Restan 4 partidos de los cuales la tricolor afrontará 2 en condición de visitante y 2 como local, en donde no se puede permitir perder más puntos si quiere aspirar a conseguir un cupo a Qatar 2022.

Perú y Argentina son los próximos rivales en la mira, el primero un rival directo que cuenta actualmente con los mismos puntos de Colombia pero con menor diferencia de gol (-5), por lo que se convierte en un partido obligatorio a ganar para los dirigidos por Rueda, más teniendo en cuenta que se disputará bajo el calor y apoyo de la gente en Barranquilla; el segundo, a priori un partido dificil, teniendo en cuenta que se visita a la actual campeona de América y ya clasificada selección Argentina, que no solo no ha perdido en la eliminatoria, sino que lleva 27 partidos sin conocer la derrota, siendo la última en julio de 2019.

En la fechas 17 y 18, Bolivia y Venezuela serán los rivales a enfrentar. Contra el quipo boliviano el encuentro será en Barranquilla, lo cual incentiva el panorama, teniendo en cuenta que por eliminatorias Colombia nunca cayó como local ante la «verde», siendo 6 victorias en 6 encuentros para el conjunto cafetero y donde consiguió 14 goles a favor y no recibio ninguno. Frente a Venezuela la cosa cambia, a pesar de estar eliminada, la «vinotinto» siempre es y será un rival duro para Colombia, más en condición de visitante donde no gana desde el 15 de diciembre de 1996.

Para clasificiar a Qatar 2022, es importante que la selección se afiance como local en estos dos ultimos compromisos y logró robar como visitante al menos 2 puntos de los 6 por disputarse. Además de ser vital y necesario reencontrarse con el gol.

Partidos a tener en cuenta por la selección Colombia en las eliminatorias:

Ecuador, Perú, Chile y Uruguay son los rivales directos con quien se codea la selección por uno de los 3 cupos restantes (uno de ellos a repechaje), por lo que es importante tener el ojo puesto en lo que estos combinados puedan realizar y donde pueden ceder puntos:

*Fecha 15:

Paraguay vs Uruguay

Chile vs Argentina

Ecuador vs Brasil

*Fecha 16:

Perú vs Ecuador

Bolivia vs Chile

*Fecha 17:

Uruguay vs Perú

Brasil vs Chile

Paraguay vs Ecuador

*Fecha 18:

Chile vs Uruguay

Ecuador vs Argentina

Hermosa labor la de la selección Colombia contra el coronavirus: cinco partidos sin marcar goles para que la gente en el país no se abrace — Adolfo Zableh (@azableh) November 17, 2021