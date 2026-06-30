Ni ‘cafecito’ ni conversación: Rodrigo Lara descartó diálogo con el Clan del Golfo

Resumen: Rodrigo Lara aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella no negociará con el Clan del Golfo y reiteró que solo habrá sometimiento a la justicia.

El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, aseguró que el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella no abrirá ningún proceso de diálogo político con el Clan del Golfo y reiteró que la única alternativa para esa organización será el sometimiento a la justicia.

Las declaraciones se conocieron luego de que el Clan del Golfo manifestara su intención de mantener conversaciones con el nuevo Gobierno después del 7 de agosto.

En entrevista con el programa La Hora de la Verdad, Rodrigo Lara fue enfático en señalar que la administración entrante no reconocerá a ese grupo como un actor político.

«Acá no hay diálogo político con estas organizaciones. Para nosotros son organizaciones narcotraficantes en armas», afirmó el futuro ministro del Interior, quien además cuestionó la política de paz del actual Gobierno al considerar que otorgó un estatus que, a su juicio, no correspondía a estructuras como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

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Lara indicó que el presidente electo fijó un plazo de un mes para que los grupos armados ilegales decidan someterse a la ley. Advirtió que, una vez vencido ese periodo, quienes no lo hagan enfrentarán las acciones de la Fuerza Pública dentro del marco legal.

El designado ministro también sostuvo que el Gobierno entrante de De La Espriella tratará a estas organizaciones como estructuras dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado, descartando cualquier escenario de negociación política.

Durante la entrevista, Lara también denunció una presunta «carrera a la contratación» en distintas entidades del Estado a pocas semanas del cambio de Gobierno. Según explicó, existen procesos contractuales por altas sumas de dinero en entidades como la Aerocivil, la Fiduprevisora y el Ministerio de Defensa, por lo que anunció que solicitará la intervención de los organismos de control para revisar la legalidad de esas actuaciones.

En materia legislativa, aseguró que la relación del nuevo Ejecutivo con el Congreso se desarrollará sin acuerdos burocráticos ni negociaciones ocultas. Explicó que las iniciativas del Gobierno buscarán construirse de manera transparente, respetando la autonomía del Legislativo y priorizando las necesidades de las regiones.

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