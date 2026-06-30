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Resumen: Más de 150 campesinos huyeron de una zona rural de Remedios y llegaron desplazados a Segovia tras combates entre grupos armados y presuntos ataques con drones.

Más de 150 campesinos huyeron de sus hogares en Remedios tras combates y presuntos ataques con drones

Más de 150 campesinos abandonaron sus viviendas en una zona rural del municipio de Remedios, Antioquia, luego de los enfrentamientos que, según denuncian los habitantes, se registran desde hace varios días entre grupos armados ilegales.

El desplazamiento de los campesinos terminó con la llegada de las familias al casco urbano del municipio de Segovia, donde reciben atención humanitaria.

De acuerdo con el testimonio de los pobladores, las familias salieron de la vereda El Río, ubicada sobre la vía hacia la vereda Cañaveral y el corregimiento de Carrizal, tras la intensificación de los combates.

Según la información preliminar, alrededor de 156 personas huyeron del sector afectado y llegaron desplazadas al municipio de Segovia. Allí fueron instaladas en albergues temporales mientras las autoridades coordinan la entrega de ayuda humanitaria y evalúan las condiciones de seguridad para las familias.

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Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre las circunstancias de los enfrentamientos ni han confirmado el presunto uso de drones con explosivos. Tampoco se ha establecido cuándo podrán regresar los habitantes a sus hogares.

Mientras avanzan las verificaciones, las administraciones municipales y los organismos de atención de emergencias continúan brindando apoyo a los campesinos desplazados.

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