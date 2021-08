«Es un loco»: Rodolfo Hernández dio su versión sobre el audio donde amenazó al propietario

Tras conocerse el polémico audio donde se escucha al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, sostener una conversación subida de tono, en la que incluso amenaza de muerte a un cliente de su constructora, el candidato a la presidencia de la República dio su versión de los hechos.

Según Hernández, la conversación es de hace ocho años, cuando Jaime Martínez, comprador de uno de los apartamentos del conjunto Picasso Cubismo, ubicado en la calle 35, junto al hotel Ciudad Bonita, se estaba quejando por unas supuestas goteras.

Rodolfo Hernández indicó que, cansado de que el hombre pasara todos los días a dejarle una mala imagen a su constructora, perdió el control y por esto reaccionó de esa manera.

«Eso fue hace mucho, hace ocho años, yo no me acuerdo, me demandó como 50 veces, no a mí, a todos, a planeación también, es un loco, es para desaparecerse del faz de la tierra, no me acuerdo, es arquitecto, es un loco de remate, todos los días en eso, que cayó una gota adentro del departamento», indicó Hernández a W Radio.

Además, según el ingeniero, Martínez es una persona que tiene agotados a los vecinos del conjunto residencial, debido a las constantes quejas que realiza sobre la administración.

