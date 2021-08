«Le pego su tiro malparido»: Polémico audio del candidato presidencial Rodolfo Hernández desata críticas

En el ojo del escándalo se encuentra el actual candidato presidencial, Rodolfo Hernández, luego de que se conociera un audio de una acalorada conversación con quien sería un cliente de su constructora, persona con la que habría tenido varios inconvenientes.

En el audio publicado por la Revista Semana, se escucha a Hernández insultar al propietario de uno de los apartamentos, identificado como Jaime Orlando Martínez García, donde el exalcalde de Bucaramanga le reclama por hacerle «mala imagen» a su empresa.

«Usted es un hijueputa que no agradece nada, cuantos clientes me ha echado encima malparido, usted no ha hecho un culo en la vida, solo joder a los que quieren trabajar», dice Rodolfo Hernández.

Y añadió: «No me joda más hijueputa, ya me sabe a mierda su persecución de echarme los clientes encima (…) le compro el hijuputa y váyase».

Incluso, el exalcalde le advirtió a Martínez que se iría a los golpes si era necesario. “Pero no me joda más Jaime. No me joda más hijueputa. Si no, nos vemos como machos, hijueputa, allá en su apartamento si quiere. Pero no me voy a dejar encaramar más. Ya me sabe a mierda su persecución, hijueputa, echándome los clientes encima”.

Por su parte, Martínez de forma calmada le responde que le están incumpliendo como propietario, y que si él (Hernández) quiere que se vaya del apartamento, se pueden sentar a negociar.

«Si usted quiere que yo me vaya nos podemos sentar de forma calmada y miramos haber cómo negociamos el apartamento», dice Jaime Martínez.

Entre tanto, en medio de la discusión, Hernández amenaza al propietario si continúa generándole problemas. «Me hago desgüevar, hijueputa, si usted sigue siendo jodiéndome. Hijueputa. Le pego su tiro malparido”.

A lo que Martínez respondió: “Eso ya es una amenaza muy frontal, si me va a pegar un tiro”.

“Pues se la hago, hijueputa, de la amenaza comercial, yo se la hago física, hijueputa”, le contestó Rodolfo Hernández.

Esta fue la conversación entre Rodolfo Hernández y el propietario del apartamento

Pese a que la conversación no es reciente, ha generado polémica, pues el político ratificó su candidatura a la presidencia de la República y se ha convertido en uno de los candidatos más buscados en Google, por encima de Gustavo Petro, quien lidera las encuestas de votación.

Rodolfo Hernández, el precandidato presidencial que más buscan en Internet en Colombia https://t.co/KJNjNBgD3a — Minuto30.com (@minuto30com) August 23, 2021