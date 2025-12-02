Resumen: La Personería de Medellín emite una alerta institucional por la creciente acumulación compulsiva de animales (más de 800 casos), lo que representa riesgo de maltrato, hacinamiento e insalubridad.

A Medellín le apagan la magia: hurtaron cables de los Alumbrados EPM

Los Alumbrados EPM, uno de los símbolos más queridos y representativos de Medellín en la temporada decembrina, enfrentan una preocupante ola de robos y actos de vandalismo apenas días después de su encendido oficial.

La empresa reportó que, desde el 28 de noviembre, cuando se inauguró la edición 2025 con un homenaje a los 350 años de Medellín y los 70 años de EPM, varias instalaciones han sido objeto de hurto de cableado y daños a figuras elaboradas a mano por madres artesanas cabeza de hogar.

Según denunció EPM, al menos seis puntos de la ciudad han sido afectados por el robo de cable dúplex, elemento esencial para la conexión eléctrica de las figuras luminosas.

Entre las zonas impactadas se encuentran Cristo Rey, La Floresta, Plaza Botero, Paseo del Río, el Primer Parque de Laureles y San Antonio de Prado. El caso más grave ocurrió en la Plaza Botero, donde delincuentes se llevaron 65 metros de cable del emblemático Árbol de Navidad, gemelo del que brilla en el Paseo del Río.

Además de los hurtos, también se han registrado actos de vandalismo contra figuras del Pueblito Paisa, una de las atracciones más visitadas durante el recorrido navideño.

Estas agresiones ponen en riesgo un proyecto que no solo dinamiza el turismo y la economía, sino que también genera empleo para cientos de familias y crea espacios seguros de encuentro ciudadano.

EPM hizo un llamado a la comunidad para cuidar los Alumbrados con sentido de pertenencia y reportar cualquier irregularidad a las autoridades. Enfatizó que estos escenarios son producto del trabajo manual de artesanas y símbolo del espíritu decembrino que caracteriza a Medellín ante el país y el mundo.

Ni Grinch se atrevió a tanto. Condenamos los actos vandálicos y delincuenciales contra los alumbrados de EPM instalados en toda la ciudad. El robo de cable y los daños a las estructuras instaladas, son hechos que deben ser rechazados y castigados por las autoridades. Los… pic.twitter.com/TCBO2XlkzT — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 2, 2025

