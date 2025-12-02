¡Cayó al menos cinco metros! Se resbaló por las escalas y murió, en Blanquizal

Resumen: Sus familiares, al escuchar un fuerte ruido, se asomaron por la ventana y fue cuando vieron al hoy occiso tendido en el piso e inmóvil
Minuto30.com .- Un hombre de 40 años, oriundo de Istmina, perdió la vida en un trágico accidente ocurrido la mañana del pasado lunes 1 de diciembre, en el barrio Blanquizal de Medellín.
El suceso ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la mañana, cuando la víctima salía de su residencia para dirigirse al trabajo. Al subir por las escalas fuera de su casa, resbaló y cayó aparatosamente unos cinco metros por una zona boscosa.
Sus familiares, al escuchar un fuerte ruido, se asomaron por la ventana y fue cuando vieron al hoy occiso tendido en el piso e inmóvil. De inmediato llamaron a la línea 123. Las autoridades y personal médico confirmaron el fallecimiento.
La víctima al parecer padecía del nervio ciático desde hace aproximadamente dos años y se encontraba bajo tratamiento médico; factor que podría haber influido en el fatal resbalón.
Aquí más Noticias de Medellín
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios