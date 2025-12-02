Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayó al menos cinco metros! Se resbaló por las escalas y murió, en Blanquizal

    La víctima salía de su residencia en Blanquizal para dirigirse al trabajo

    Publicado por: SoloDuque

    Un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida, falleció en la noche del martes 5 de agosto tras, al parecer, ser atacado con arma blanca cerca de la estación Suramericana del metro, en Medellín. Según información preliminar, las autoridades recibieron un reporte de un hombre herido en vía pública. Al llegar, las autoridades encontraron al masculino, al parecer con múltiples lesiones con arma blanca. Posteriormente, fue trasladado a la Policlínica, en donde ingresa sin signos vitales. La víctima, aún no identificada, presuntamente sería un habitante de calle. Las autoridades investigan si se trató de una riña, un ajuste de cuentas o algún otro móvil. Más noticias de Medellín
    Foto de Min30/ archivo.
    ¡Cayó al menos cinco metros! Se resbaló por las escalas y murió, en Blanquizal

    Resumen: Sus familiares, al escuchar un fuerte ruido, se asomaron por la ventana y fue cuando vieron al hoy occiso tendido en el piso e inmóvil

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un hombre de 40 años, oriundo de Istmina, perdió la vida en un trágico accidente ocurrido la mañana del pasado lunes 1 de diciembre, en el barrio Blanquizal de Medellín.

    El suceso ocurrió aproximadamente a las 9:00 de la mañana, cuando la víctima salía de su residencia para dirigirse al trabajo. Al subir por las escalas fuera de su casa, resbaló y cayó aparatosamente unos cinco metros por una zona boscosa.

    Sus familiares, al escuchar un fuerte ruido, se asomaron por la ventana y fue cuando vieron al hoy occiso tendido en el piso e inmóvil. De inmediato llamaron a la línea 123. Las autoridades y personal médico confirmaron el fallecimiento.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    La víctima al parecer padecía del nervio ciático desde hace aproximadamente dos años y se encontraba bajo tratamiento médico; factor que podría haber influido en el fatal resbalón.

    Aquí más Noticias de Medellín

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez le presenta a la ciudad el proyecto “Mi río, mis quebradas”

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.