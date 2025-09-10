Resumen: La seguridad en Itagüí se refuerza con la reacción de la Policía que frustra un robo de $200 millones, abatiendo a un ladrón y dejando otro herido.

¡Fue un intento de robo millonario! Policía entrega detalles de la balacera en Itagüí que dejó un ladrón abatido

Una balacera se presentó en Itagüí en horas de la tarde de este miércoles, 10 de septiembre. Un operativo oportuno de las autoridades en la zona, cerca del parque principal, dejó un ladrón muerto y otro gravemente herido, demostrando así el compromiso con la seguridad en Itagüí.

Según Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad del municipio, dos hombres en una motocicleta con placa alterada intentaron hurtar $200 millones de pesos a unas personas que se movilizaban en una camioneta. La reacción de la Policía fue inmediata y contundente.

«La Policía Nacional da de baja en legítima defensa a uno de los bandidos, incautándole un revólver y lesiona gravemente a otro delincuente», afirmó el Secretario Otálvaro.

El funcionario añadió que este tipo de acciones envían un mensaje claro a todos los criminales: «En Itagüí no hay espacio para cometer ningún tipo de delito».

En este momento, la Policía Judicial se encuentra en el lugar de los hechos, coordinando con la Fiscalía General de la Nación, para llevar a cabo todas las pesquisas pertinentes y adelantar el debido proceso.

Por el momento, se conoce que una de las víctimas del robo está herida y se encuentra en un centro asistencial. Se desconoce su estado de salud.

