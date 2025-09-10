¡Charlie, te amamos! Trump confirma la muerte de su aliado Charlie Kirk

Resumen: El ataque estuvo dirigido directamente contra Kirk, que recibió al menos un impacto de bala. Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA, confirmó la noticia. Trump informó en redes sobre la muerte de su amigo kirk.

Minuto30.com .- La tarde de este miercoles 10 de seotiembre, el presidente Donald Trump confirmó la muerte de Charlie Kirk, quien recibió un disparo cuando se encontraba en un evento en la Universidad del Valle de Utah.

El tiroteo, que ocurrió alrededor de la 1:00 p.m., fue confirmado por la organización juvenil conservadora Turning Point USA, de la que Kirk es fundador.

El activista estaba hablando bajo una carpa ante cientos de asistentes cuando un disparo fue efectuado desde un edificio del campus, a unos 200 metros de distancia.

El ataque estuvo dirigido directamente contra Kirk, que recibió al menos un impacto de bala. Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA, confirmó la noticia: “Estamos confirmando que recibió un disparo y estamos orando por Charlie”.

Trump lamenta la muerte de Kirk

En el mensaje publicado por Donald Trump se lee: «El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk, ha muerto. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Fue amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, ya no está con nosotros. Melania y yo damos las condolencias para su hermosa esposa Erika y su familia. ¡Charlie, te amamos!»

El vicepresident4e JD Vance replicó el mensaje de Donald Trump acompañado por la frase «Eternal rest grant unto him, O Lord» (Dale, Señor, el descanso eterno).

