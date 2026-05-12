Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Delincuentes disfrazados de policías ingresaron a una joyería en el centro de Bogotá y robaron más de 100 millones de pesos. Dos personas resultaron heridas.

Delincuentes disfrazados de policías robaron una joyería en Bogotá y se llevaron más de $100 millones

Momentos de tensión y miedo se vivieron en el centro de Bogotá luego de que un grupo de falsos policías ingresara violentamente a una joyería ubicada en la localidad de La Candelaria para cometer un millonario robo.

Según las autoridades, los delincuentes simularon realizar un supuesto operativo judicial para poder entrar al establecimiento y someter a las personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana, tres hombres llegaron hasta el negocio haciéndose pasar por integrantes de la Sijín. Una vez dentro del establecimiento, los sujetos desenfundaron armas de fuego y realizaron varios disparos, generando pánico entre trabajadores y clientes.

Lea también: Así operaba el GDCO ‘El Salado’, la estructura que tenía azotados a los comerciantes de la comuna 13

Durante el asalto resultaron heridas dos personas, entre ellas el propietario de la joyería, quienes fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha confirmado la gravedad de las lesiones.

Las autoridades indicaron que los delincuentes lograron escapar del lugar llevándose joyas y dinero avaluados en más de $100 millones de pesos.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En medio de la huida, uno de los presuntos responsables habría resultado lesionado, aunque logró escapar junto a los demás implicados en motocicletas que los esperaban cerca de la zona.

Tras lo ocurrido, unidades de investigación judicial iniciaron la recolección de pruebas y el análisis de cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables.

El caso ha generado preocupación entre comerciantes del centro de la capital, quienes advierten sobre el aumento de hechos delictivos bajo modalidades de engaño e intimidación. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen operativos en diferentes puntos de Bogotá para intentar ubicar a los responsables del asalto.

Más noticias de Bogotá