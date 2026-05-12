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Resumen: Autoridades capturaron a presuntos integrantes del GDCO ‘El Salado’, señalados de extorsionar comerciantes y cobrar multas ilegales en la comuna 13 de Medellín.

Así operaba el GDCO ‘El Salado’, la estructura que tenía azotados a los comerciantes de la comuna 13

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín permitió desarticular parte de una estructura criminal señalada de imponer multas ilegales, extorsionar comerciantes y ejercer control armado en varios sectores de la comuna 13.

Durante los procedimientos fueron capturadas nueve personas, ocho de ellas por orden judicial y una más en flagrancia por porte ilegal de armas.

Según las autoridades, entre los detenidos se encuentra alias ‘Yarlinzon’, identificado como presunto cabecilla principal del grupo delincuencial conocido como ‘El Salado’, organización que tendría injerencia en barrios y sectores estratégicos de San Javier.

Las investigaciones apuntan a que esta estructura ejercía presión sobre comerciantes, transportadores y habitantes mediante amenazas y cobros extorsivos.

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De acuerdo con el reporte oficial, ‘El Salado’ no solo realizaba exigencias económicas a negocios y distribuidores de productos básicos, sino que además imponía multas ilegales relacionadas con conflictos personales, deudas e incluso construcciones en la zona. Las sumas exigidas, según las autoridades, oscilaban entre cinco y diez millones de pesos.

La investigación adelantada por el Gaula y otras unidades de inteligencia permitió documentar múltiples hechos asociados a delitos como secuestro, desplazamiento forzado, tentativa de homicidio, tráfico de estupefacientes y reclutamiento de menores.

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Además, durante el proceso fueron identificadas varias víctimas y testigos que ayudaron a fortalecer el material probatorio contra los presuntos integrantes de la organización.

Las autoridades estiman que esta estructura obtenía ganancias ilícitas cercanas a los $200 millones de pesos mensuales mediante actividades criminales que afectaban directamente la tranquilidad de los habitantes y el comercio en la comuna 13.

Los operativos se concentraron en sectores como El Salado, Altos de San Juan, Eduardo Santos, Quintas de San Javier, 20 de Julio y Cuatro Esquinas, donde la organización habría mantenido presencia armada y control territorial.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras avanzan las audiencias judiciales correspondientes.

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