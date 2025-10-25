¡Robo frustrado en TransMilenio! Pareja detenida tras persecución ciudadana y policial

Resumen: Una pareja fue capturada en TransMilenio tras intentar robar a una usuaria en la estación de la Calle 22. La mujer, con orden de captura vigente y antecedentes por terrorismo, amenazas e instigación, quedó atrapada en el torniquete, mientras su cómplice, recién salido de prisión en Medellín, intentó ayudarla en vano. La rápida reacción de la ciudadanía y la Policía permitió recuperar el teléfono robado y asegurar a los responsables, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía y enviados a centro carcelario.

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de una pareja que, días atrás, fue sorprendida hurtando a una usuaria dentro de un vagón de TransMilenio en la Calle 22, sobre la troncal de la Avenida Caracas. El caso dejó detalles inéditos sobre la persecución y detención de los responsables.

Según el relato de los uniformados del Grupo de Transporte Masivo, el robo ocurrió mientras patrullaban el segundo vagón de la estación. Alertados por los gritos de auxilio de la víctima, los policías iniciaron una rápida persecución.

Durante el intento de fuga, la mujer quedó atrapada en el torniquete de la estación, mientras su cómplice logró salir momentáneamente, regresó para auxiliarla y finalmente ambos fueron capturados por las autoridades.

En el registro realizado a los detenidos, se encontró un arma blanca y se recuperó el teléfono que había sido sustraído. Las verificaciones posteriores revelaron que la mujer contaba con una orden de captura vigente y antecedentes por terrorismo, amenazas, instigación y concierto para delinquir. Por su parte, el hombre habría salido de prisión hace poco más de un mes en Medellín.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, ante cualquier hecho delictivo, se comunique de inmediato con la Línea 123, con el fin de garantizar una respuesta oportuna y fortalecer la seguridad en el transporte público.