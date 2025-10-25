Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Bogotá anunció la implementación de la Ley Seca desde las 3:00 a. m. del domingo 26 hasta las 6:00 a. m. del lunes 27 de octubre, con el fin de mantener la seguridad y el orden durante la jornada electoral. La restricción, que prohíbe la venta y consumo de licor en toda la ciudad, fue solicitada por la Policía de Bogotá y regirá en las 20 localidades.

¡Nada de copas ni brindis! Bogotá decreta Ley Seca este domingo y lunes por jornada electoral

La Alcaldía Mayor de Bogotá decretó Ley Seca durante el próximo fin de semana, con motivo de las consultas internas de partidos y movimientos políticos convocadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La restricción aplicará desde las 3:00 a. m. del domingo 26 de octubre hasta las 6:00 a. m. del lunes 27 de octubre de 2025, y contempla la prohibición de vender y consumir bebidas embriagantes en establecimientos comerciales y espacios públicos de las 20 localidades de la capital.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la medida se adoptó tras una solicitud de la Policía de Bogotá, con el fin de reforzar los dispositivos de seguridad y prevenir alteraciones al orden público durante la jornada electoral.

“La medida se adopta ante la demanda de capacidades operativas requeridas para garantizar la seguridad durante la jornada y con el propósito de ofrecer plenas garantías a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos”, explicó la entidad a través de un comunicado.

La administración distrital reiteró que la prioridad será garantizar la seguridad, la convivencia y el desarrollo tranquilo de las elecciones en toda la ciudad.