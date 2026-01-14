Resumen: La Alcaldía de Medellín fortalece el programa Entorno Protector en 214 colegios, beneficiando a miles de familias con salud mental e inclusión educativa.

Medellín fortalece la convivencia escolar para blindar a los estudiantes contra los vicios y la violencia

La Alcaldía de Medellín ha puesto en marcha una ofensiva social para recuperar la tranquilidad y el bienestar dentro de las aulas de clase. A través del programa Entorno Protector, la alcaldía logró impactar a 214 instituciones educativas durante el último año, ejecutando más de 83.000 acciones enfocadas en prevenir que los menores caigan en riesgos como el consumo de drogas o la violencia escolar.

Según el balance entregado este 14 de enero de 2026, la estrategia no solo se quedó en los salones, sino que llegó hasta las casas de 4.400 familias que ahora cuentan con mejores herramientas de crianza.

El programa Entorno Protector ha diversificado su artillería pedagógica, priorizando la salud mental y la creación de proyectos de vida para los jóvenes.

Las autoridades realizaron jornadas de sensibilización en disciplina positiva en las que participaron más de 10.000 ciudadanos, buscando reemplazar el castigo físico por prácticas restaurativas que mejoren la convivencia ciudadana desde la infancia.

Pero la apuesta no es solo preventiva. La Unidad de Atención Integral (UAI) desplegó un equipo de 344 profesionales para garantizar que nadie se quede atrás. Este componente de inclusión atendió a más de 7.500 estudiantes con discapacidad y brindó apoyo especializado a comunidades indígenas y jóvenes con talentos excepcionales.

Con esta intervención integral, Medellín se planta firme en su propósito de blindar el futuro de la ciudad, asegurando que el estudio sea el único camino para miles de niños y niñas en las comunas.

