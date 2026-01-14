Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Medellín fortalece la convivencia escolar para blindar a los estudiantes contra los vicios y la violencia

    Fortalecen el programa Entorno Protector en 214 colegios, beneficiando a miles de familias con salud mental e inclusión educativa.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín fortalece la convivencia escolar para blindar a los estudiantes contra los vicios y la violencia
    Foto de cortesía.
    Medellín fortalece la convivencia escolar para blindar a los estudiantes contra los vicios y la violencia

    Resumen: La Alcaldía de Medellín fortalece el programa Entorno Protector en 214 colegios, beneficiando a miles de familias con salud mental e inclusión educativa.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín ha puesto en marcha una ofensiva social para recuperar la tranquilidad y el bienestar dentro de las aulas de clase. A través del programa Entorno Protector, la alcaldía logró impactar a 214 instituciones educativas durante el último año, ejecutando más de 83.000 acciones enfocadas en prevenir que los menores caigan en riesgos como el consumo de drogas o la violencia escolar.

    Según el balance entregado este 14 de enero de 2026, la estrategia no solo se quedó en los salones, sino que llegó hasta las casas de 4.400 familias que ahora cuentan con mejores herramientas de crianza.

    El programa Entorno Protector ha diversificado su artillería pedagógica, priorizando la salud mental y la creación de proyectos de vida para los jóvenes.

    Lea también: ‘Jalón de orejas’: Le piden a Petro frenar mensajes en redes durante la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores

    Las autoridades realizaron jornadas de sensibilización en disciplina positiva en las que participaron más de 10.000 ciudadanos, buscando reemplazar el castigo físico por prácticas restaurativas que mejoren la convivencia ciudadana desde la infancia.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Pero la apuesta no es solo preventiva. La Unidad de Atención Integral (UAI) desplegó un equipo de 344 profesionales para garantizar que nadie se quede atrás. Este componente de inclusión atendió a más de 7.500 estudiantes con discapacidad y brindó apoyo especializado a comunidades indígenas y jóvenes con talentos excepcionales.

    Con esta intervención integral, Medellín se planta firme en su propósito de blindar el futuro de la ciudad, asegurando que el estudio sea el único camino para miles de niños y niñas en las comunas.

    Medellín fortalece la convivencia escolar para blindar a los estudiantes contra los vicios y la violencia

    Foto de cortesía.

    Medellín fortalece la convivencia escolar para blindar a los estudiantes contra los vicios y la violencia

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.