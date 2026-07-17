¡Ni las ollas dejaron! Desvalijaron por tercera vez una escuela rural en Bello

Resumen: El robo en escuela rural dejó sin cocina, computadores y materiales a una escuela de la vereda Meneses, en Bello, donde estudian 30 niños.

El robo en escuela rural volvió a golpear a la vereda Meneses, en el municipio de Bello. Por tercera vez en los últimos tres años, delincuentes ingresaron al centro educativo y se llevaron gran parte de los elementos necesarios para el funcionamiento de la institución, afectando tanto las clases como el servicio de alimentación para los 30 estudiantes que asisten al plantel.

El hurto fue descubierto en la mañana de este viernes 17 de julio, cuando la manipuladora de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) llegó al lugar y encontró las puertas metálicas averiadas y las cerraduras forzadas.

Al revisar las instalaciones, se confirmó el robo de la estufa, las ollas, el mercado destinado al restaurante escolar, una licuadora, un bafle, platos, cubiertos y documentación relacionada con la manipulación de alimentos.

Según la denuncia, los responsables también ingresaron a los salones de clase, de donde hurtaron dos computadores portátiles que, según la comunidad, habían sido aportados por las docentes para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, además de algunos elementos de la biblioteca.

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Habitantes de la vereda señalaron que las precarias condiciones de la infraestructura, la falta de alumbrado público y la dispersión de las viviendas convierten a la escuela en un blanco fácil para los delincuentes.

Tras el nuevo robo en escuela rural, la comunidad hizo un llamado a la Alcaldía de Bello para avanzar en la construcción de una escuela segura y dotada, con el fin de proteger a los estudiantes y evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.

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