Resumen: Un grupo de entre tres y cinco delincuentes asaltó una sucursal del banco Crédit Agricole en Nápoles, donde retuvo a cerca de 30 personas que luego fueron liberadas sin heridos de gravedad por las autoridades, aunque algunas recibieron atención médica por el impacto emocional; pese al operativo, los responsables lograron huir antes de ser capturados, presuntamente a través del sistema de alcantarillado, y la policía mantiene la búsqueda activa mientras avanza la recolección de pruebas.

¡Robo digno de película! Ladrones asaltan un banco en Italia, toman cerca de 30 rehenes y escapan por las alcantarillas

Un violento asalto a una sucursal bancaria en el sur de Italia generó una fuerte movilización de las autoridades en Nápoles, luego de que un grupo de delincuentes irrumpiera en el establecimiento, retuviera a varias personas durante el desarrollo del hecho y posteriormente lograra escapar antes de ser capturado.

El episodio ocurrió en una oficina del banco Crédit Agricole ubicada en el sector de Vomero, en la zona de Arenella, uno de los puntos urbanos más concurridos de la ciudad.

De acuerdo con los reportes iniciales de las autoridades locales y diferentes fuentes de la investigación, los responsables habrían sido entre tres y cinco individuos que ingresaron al lugar utilizando elementos para cubrir sus rostros, lo que dificultó su identificación inmediata.

El asalto y la retención dentro del banco

Una vez dentro de la entidad financiera, los atacantes habrían controlado la situación al interior del recinto, obligando a empleados y clientes a permanecer bajo su dominio mientras se desarrollaba el hecho. La presencia de personas retenidas activó rápidamente los protocolos de emergencia, lo que llevó a la llegada de unidades policiales y fuerzas especiales al lugar.

El despliegue incluyó el cierre total de la zona para evitar fugas y garantizar la seguridad de los civiles. Bomberos y unidades de intervención especial de los Carabineros participaron en el operativo, que buscaba tanto contener la situación como lograr la liberación de las personas retenidas.

Tras varios minutos de tensión, las autoridades lograron acceder a la sucursal bancaria. La intervención permitió la salida de todas las personas que se encontraban en el interior, quienes abandonaron el edificio por sus propios medios.

Aunque la situación fue controlada sin víctimas fatales ni heridos de gravedad, seis personas necesitaron atención médica debido al impacto emocional generado por lo ocurrido.

En un comunicado oficial, el prefecto de Nápoles, Michele di Bari, explicó la rapidez del operativo con la siguiente declaración:

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“Gracias a la rápida respuesta, todos los rehenes fueron liberados poco después de la 1:30 p. m., sin heridas graves”.

Fuga de los responsables e investigación en curso

A pesar del éxito en la liberación de los civiles, el operativo no concluyó con la captura de los responsables. Cuando las fuerzas de seguridad ingresaron al banco, los delincuentes ya no se encontraban en el interior del inmueble, lo que dio inicio a una nueva fase del operativo enfocada en su localización.

Increíble huida en #Nápoles: mientras los comandos especiales asaltaban el banco en Piazzale Medaglie d’Oro, los atracadores lograban escapar por el alcantarillado.

Todos los rehenes están fuera de peligro. Una escena de película. 🎭🏦 pic.twitter.com/41pFisc52q — News Day Mundo (@NewsDayMundo) April 17, 2026

Las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que los sospechosos habrían utilizado una ruta de escape poco habitual, presuntamente conectada con el sistema de alcantarillado de la zona. Esta posibilidad surgió tras la inspección inicial del lugar, donde se habrían encontrado indicios de una salida improvisada que comunicaba con la red subterránea.

Este método de fuga sugiere que el asalto pudo haber sido planificado con antelación, teniendo en cuenta las posibles rutas de escape en caso de intervención policial. Aunque no se ha confirmado el número exacto de implicados, versiones preliminares indican que podrían haber sido entre dos y cinco personas las responsables del hecho.

Durante la inspección del lugar, equipos de la policía científica comenzaron la recolección de pruebas tanto dentro de la sucursal como en los alrededores. Entre los elementos analizados se encuentra un vehículo que fue hallado frente a la entrada del banco, el cual podría aportar información clave para la investigación.

Búsqueda activa y zona bajo control policial

La zona de Arenella permanece bajo estricta vigilancia mientras continúan las labores de rastreo. Unidades policiales, apoyadas por equipos especializados y perros rastreadores, realizan búsquedas en superficie y en posibles accesos subterráneos, ante la hipótesis de que los responsables hayan utilizado la red de alcantarillado para huir.

Por el momento, las autoridades no han confirmado capturas ni han detallado el monto de lo que pudo haber sido sustraído durante el asalto. La investigación sigue abierta y centrada en establecer cómo se planificó y ejecutó la operación, así como en identificar a los responsables del hecho que ha mantenido en alerta a la ciudad de Nápoles.