Resumen: Tras permanecer más de dos meses prófugo —y en medio de especulaciones que apuntaban a que había huido hacia Hong Kong—, Varela finalmente fue localizado

FBI confirma la captura de militar estadounidense acusado de asesinar a su esposa paisa, Lina Guerra, y guardarla en una nevera

Minuto30.com .- El director del FBI, Kash Patel, confirmó la exitosa captura internacional de David Varela, un reservista en servicio activo de la Marina de los Estados Unidos de 38 años, quien era buscado por el atroz asesinato de su esposa, la inmigrante colombiana Lina Guerra Echavarría.

El macabro hallazgo en Virginia

La tragedia comenzó a develarse cuando Lina Guerra, de 39 años y oriunda de Medellín, fue reportada como desaparecida por su familia el pasado 4 de febrero en la ciudad de Norfolk, estado de Virginia. Días después de iniciada la búsqueda, las autoridades ingresaron al apartamento de la pareja (ubicado en la cuadra 300 de E Main Street) y realizaron un escabroso descubrimiento: el cuerpo de la mujer se encontraba oculto al interior de la nevera.

Cronología de la investigación:

4 de febrero: Se emite el reporte oficial de desaparición de Lina Guerra.

5 de febrero: De acuerdo con medios locales (News 3 WTKR), David Varela emprende la huida de Estados Unidos para evadir a la justicia.

10 de febrero: La autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense Jefe dictamina oficialmente que la causa de muerte de la colombiana fue un homicidio.

11 de febrero: Los detectives de Norfolk acusan formalmente a Varela del delito de asesinato en primer grado.

Una intensa persecución global

Tras permanecer más de dos meses prófugo —y en medio de especulaciones que apuntaban a que había huido hacia Hong Kong—, Varela finalmente fue localizado y detenido fuera del territorio estadounidense.

A través de su cuenta en la red social X, el director del FBI destacó la labor interagencial: > “Quiero reconocer al HSI, a nuestros socios y el esfuerzo interagencial para la rápida captura y retorno a los Estados Unidos. El señor Varela ha estado prófugo por más de dos meses intentando evitar ser procesado por estos crímenes atroces, pero la justicia no olvida”.

Aunque las autoridades no han especificado el país exacto donde se ejecutó la captura, confirmaron que ya se adelantan los trámites para su pronta extradición. El operativo fue el resultado de un trabajo articulado entre la Policía de Norfolk, el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS), el Departamento de Seguridad Nacional (HSI) y el FBI.