¡Robo de película en Rionegro! Delincuentes habrían perforado paredes para saquear varios locales

Resumen: Un millonario robo fue descubierto en varios locales del sector San Francisco, en Rionegro, luego de que delincuentes ingresaran durante la madrugada y sustrajeran dinero, joyas y mercancía. Las autoridades adelantan investigaciones para establecer cómo ocurrió el hurto y quiénes serían los responsables.

Las autoridades adelantan investigaciones por un robo que afectó a varios establecimientos comerciales en el sector San Francisco, en el municipio de Rionegro, Antioquia. El hecho se registró durante la madrugada de este sábado y dejó pérdidas económicas considerables para los propietarios de los negocios afectados.

De acuerdo con información conocida inicialmente por reportes en la zona, unidades de la Policía llegaron al lugar alrededor de las 5:00 de la mañana tras recibir alertas relacionadas con posibles robos en varios establecimientos. Sin embargo, la magnitud de lo ocurrido solo pudo confirmarse horas más tarde, cuando los dueños de los locales lograron ingresar nuevamente a sus negocios y encontraron señales claras de que habían sido saqueados.

Según lo informado por MiOriente, los responsables del hurto habrían utilizado una modalidad que consistió en abrir perforaciones en las paredes de algunos establecimientos para poder desplazarse entre locales contiguos. De esta manera lograron acceder a diferentes negocios ubicados en el mismo sector sin tener que ingresar directamente por las puertas principales.

La información preliminar indica que el recorrido de los delincuentes habría comenzado en algunos establecimientos cercanos, entre ellos una panadería y un parqueadero del sector, desde donde habrían avanzado hacia otros locales comerciales hasta llegar al negocio donde se encontraba una joyería, que sería uno de los puntos de mayor afectación.

Según informó el medio regional, una vez dentro de los establecimientos, los responsables del robo habrían accedido a vitrinas y cajas fuertes, llevándose dinero en efectivo, joyas, mercancía y trabajos pertenecientes a clientes de los negocios afectados. Aunque aún no existe una cifra oficial sobre el valor total de lo hurtado, comerciantes del sector estiman que las pérdidas económicas serían de varios millones de pesos.

Durante el desarrollo del hurto también se registró una agresión contra el celador de un parqueadero cercano, quien se encontraba en el lugar en el momento en que ocurrían los hechos. El incidente quedó incluido dentro del proceso investigativo que adelantan las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Por ahora no se ha establecido cuántas personas habrían participado en el robo ni el momento exacto en el que ingresaron a los locales. Las autoridades continúan recopilando información que permita reconstruir lo ocurrido durante la madrugada.

Tras conocer el caso, funcionarios de la Policía y unidades de la SIJIN realizaron labores de inspección en el lugar, incluyendo el registro fotográfico de los daños, la recolección de huellas y la revisión de cámaras de seguridad de la zona. Estas diligencias buscan identificar a los responsables y establecer cómo fue ejecutado el hurto.