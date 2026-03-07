Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

A la cárcel mandaron «al machito» que intimidaba a gritos a una mujer con su hijita en Medellín

Minuto30.com .- La Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Seguridad han enviado un mensaje contundente contra la violencia de género: “El que la hace, la paga”. En las últimas horas, las autoridades confirmaron la captura y medida de aseguramiento intramural para un sujeto que fue captado intimidando y agrediendo verbalmente a una mujer en plena vía pública.

El caso, que ya había sido advertido por el alcalde Federico Gutiérrez, se resolvió gracias a la rápida activación de las rutas de emergencia tras un reporte a la Línea 123.

Reacción inmediata: Del grito a la celda

Según informó Manuel Villa Mejía, Secretario de Seguridad de Medellín, una vez se recibió el llamado de alerta, unidades de la Policía Metropolitana se desplazaron al sector para interceptar al agresor. Tras la judicialización, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, considerando el riesgo que representa el sujeto para la víctima y la sociedad.

“Este sujeto se creía muy ‘bravo’ gritando e intimidando a una mujer… pero ya fue capturado y enviado a la cárcel. El que agrede, grita o intimida no es valiente: es un cobarde y aquí, cae porque cae”, sentenció Villa Mejía a través de sus redes sociales.

Acompañamiento integral a la víctima

Más allá de la captura, la institucionalidad activó de inmediato la ruta de atención para la mujer afectada. El proceso incluye:

Seguimiento constante por parte de la Comisaría de Familia.

Acompañamiento psicológico y jurídico a través de las rutas institucionales de seguridad.

Activación de medidas de protección para garantizar su integridad tras la detención del agresor.

Este operativo es un espaldarazo a la estrategia de seguridad urbana que busca reducir los índices de violencia intrafamiliar y de género, que históricamente han afectado a la capital antioqueña.