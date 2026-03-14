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Resumen: El hurto de motocicletas en Medellín se redujo 51% tras operativos contra bandas dedicadas al robo de motos en varias comunas de la ciudad.

Medellín reduce en 51% el hurto de motocicletas tras operativos contra bandas criminales

Las autoridades reportaron una importante reducción en el robo de motocicletas en Medellín, luego de varios operativos dirigidos contra estructuras dedicadas a este delito en distintos sectores de la ciudad.

Según el más reciente balance, el robo de motocicletas cayó un 51% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con cifras entregadas por la Alcaldía de Medellín, en articulación con la Policía Nacional de Colombia y el Ejército Nacional de Colombia, la ciudad pasó de 1.142 casos registrados en 2025 a 564 en 2026.

Las autoridades indicaron que solo en el último mes la reducción alcanzó el 93%, resultado que atribuyen a operativos focalizados, controles en zonas estratégicas y el uso de herramientas tecnológicas para identificar movimientos de grupos criminales.

El análisis de las autoridades también permitió establecer que la modalidad más utilizada por los delincuentes sigue siendo el “halado”, es decir, el hurto de motocicletas cuando se encuentran estacionadas. Sin embargo, este método también registró una caída del 48%, pasando de 880 casos en 2025 a 462 durante este año.

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En cuanto al hurto mediante atraco, los reportes indican una disminución del 69%, al pasar de 203 hechos a 63, mientras que otras modalidades también presentan reducciones cercanas al 34%.

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El secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Manuel Villa Mejía, aseguró que estos resultados responden a una estrategia basada en análisis de datos y presencia institucional en los territorios con mayor incidencia del delito.

Entre las comunas donde se reportan mayores reducciones se encuentran Aranjuez, con una caída del 75%; Santa Cruz, con 67%; San Javier, con 61%; Robledo, con 58%; Villa Hermosa, con 59%; y Buenos Aires, con 55%.

Otro dato relevante es la disminución de los casos cometidos con arma de fuego, que registraron una reducción del 71%, al pasar de 170 hechos en 2025 a 49 en 2026.

Las autoridades señalaron que continuarán con operativos de control, verificación de antecedentes, inspecciones a establecimientos y análisis de información para combatir la comercialización ilegal de motocicletas y autopartes en la ciudad.

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