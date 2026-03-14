Resumen: La Alcaldía de Medellín cambia el sentido de 10 vías en San Diego y Perpetuo Socorro. Habilitan 105 celdas de parqueo y nuevos acopios de taxis.

¡Chao a los trancones en el centro! Medellín cambia sentido de vías en San Diego y Perpetuo Socorro

La Secretaría de Movilidad de Medellín puso en marcha un ambicioso plan de reordenamiento vial en los barrios San Diego y Perpetuo Socorro, pertenecientes a La Candelaria.

El objetivo principal de esta intervención es acabar con el caos vehicular y el estacionamiento irregular que ha afectado la fluidez en este sector estratégico de la ciudad.

Como parte de las medidas, 10 vías que anteriormente funcionaban en doble sentido pasarán a operar en una sola dirección, una estrategia que busca reducir los accidentes en las intersecciones y optimizar los tiempos de desplazamiento para los conductores que transitan hacia el centro.

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Además del cambio de sentido en las calles, la Alcaldía habilitará 105 celdas de parqueo regulado, distribuidas en 45 espacios para automóviles y 60 para motocicletas. Con esta infraestructura, se pretende ofrecer alternativas legales a los ciudadanos y evitar que dejen sus vehículos de manera irregular sobre los andenes o zonas prohibidas, recuperando así el espacio para peatones y ciclistas.

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El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, enfatizó que estas acciones también buscan organizar las labores de cargue y descargue de mercancías, un punto crítico para el comercio de la zona que solía generar bloqueos constantes en las vías principales.

La intervención técnica es integral e incluye la instalación de 130 señales verticales y la demarcación de 400 metros de nuevas ciclorrutas.

Para los peatones, se implementarán 10 intersecciones seguras y un nuevo cruce semafórico en la carrera 43 con calle 33. Por otro lado, el gremio de los taxistas también se verá beneficiado con la creación de dos nuevos acopios oficiales ubicados estratégicamente detrás de Almacentro y cerca de las urgencias del Hospital General de Medellín.

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